السباحة في بركة مائية تقتل طفلا بمدينة خريبكة

هسبريس من خريبكة

لقي طفل يبلغ من العمر 15 سنة مصرعه غرقا، عشية اليوم، حين كان يسبح خلف المستودع البلدي لمدينة خريبكة، رفقة بعض أقرانه، في إحدى البرك المائية التي خلّفتها الأمطار الرعدية الأخيرة بالمنطقة.

وفور بلوغ الخبر إلى المصالح الأمنية انتقلت على وجه السرعة عناصر الوقاية المدنية والشرطة وممثلين عن السلطة المحلية إلى مكان الحادث، حيث جرى انتشال جثة الهالك الذي كان يتابع دراسته بالسنة الثالثة ثانوي إعدادي.

وفي وقت أحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بمدينة خريبكة، باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها لتحديد ملابسات الواقعة، بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة.