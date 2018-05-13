24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4505:2512:2916:0819:2420:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. كوهلر يتحاشى "دعوات الرباط" وينقل نزاع الصحراء إلى أوروبا (5.00)

  2. يا شِيخْ الظَّلمَة.. غْليظْ القَلْبْ وَلْقْوالْ (5.00)

  3. أزمة "صناع القرار"! (5.00)

  4. تعثر مشروع الحي الصناعي يؤجل أحلام عاطلين بجهة مراكش (5.00)

  5. جاكارتا تغلق الملاهي الليلية خلال شهر رمضان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف متهما بالنصب والاحتيال في مراكش

الأمن يوقف متهما بالنصب والاحتيال في مراكش

الأمن يوقف متهما بالنصب والاحتيال في مراكش
ابراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 13 ماي 2018 - 12:13

أوقفت عناصر الأمن بالمحطة الطرقية في باب دكالة بمدينة مراكش، السبت، شخصا ينحدر من مدينة كلميم، متهما بالنصب والاحتيال، إذ كان يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة .

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه العملية تمت من طرف العناصر المذكورة في إطار المراقبة التي تقوم بها شرطة المحطة الطرقية تجاه الأشخاص المشتبه فيهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر أحيل على أمن الدائرة السابعة بالحي المحمدي، حيث حرر له محضر التوقيف، ليتم نقله إلى مقر ولاية أمن مراكش بباب الخميس، لعرضه على أنظار المصلحة الولائية للشرطة القضائية.

يذكر أن الشرطة القضائية وضعت المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار ترحيله إلى المنطقة الأمنية التي حررت برقية في الموضوع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.