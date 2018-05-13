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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف متهما بالنصب والاحتيال في مراكش
أوقفت عناصر الأمن بالمحطة الطرقية في باب دكالة بمدينة مراكش، السبت، شخصا ينحدر من مدينة كلميم، متهما بالنصب والاحتيال، إذ كان يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة .
وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه العملية تمت من طرف العناصر المذكورة في إطار المراقبة التي تقوم بها شرطة المحطة الطرقية تجاه الأشخاص المشتبه فيهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر أحيل على أمن الدائرة السابعة بالحي المحمدي، حيث حرر له محضر التوقيف، ليتم نقله إلى مقر ولاية أمن مراكش بباب الخميس، لعرضه على أنظار المصلحة الولائية للشرطة القضائية.
يذكر أن الشرطة القضائية وضعت المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار ترحيله إلى المنطقة الأمنية التي حررت برقية في الموضوع.