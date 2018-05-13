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الرئيسية | حوادث | سيارة تصرع شابا في حادثة سير مروعة بمراكش

سيارة تصرع شابا في حادثة سير مروعة بمراكش

سيارة تصرع شابا في حادثة سير مروعة بمراكش
هسبريس من مراكش
الأحد 13 ماي 2018 - 16:10

لقي شاب في بداية عقده الثاني كان على متن دراجة نارية مصرعه في حادثة سير، وقعت صباح اليوم الأحد بالشارع الرابط بين حي سيدي يوسف وباب الخميس على مستوى باب أيلان بتراب مقاطعة مراكش المدينة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الحادث، الذي وقع في حدود الساعة السادسة صباحا، نجم عن اصطدام قوي وقع بين الشاب الذي كان يقود دراجة نارية بسيارة خفيفة؛ وهو ما تسبب في مصرع الشاب الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بمكان الحادث، مخلفا حالة من الحزن والاستياء في صفوف كل من عاين الحادثة.

وأضافت المصادر نفسها أن جثة الضحية أحيلت على مستودع الأموات في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها، قبل تسليم جثته إلى أسرته.

وفتحت المصالح الأمنية المكلفة بحوادث السير، التي انتقلت إلى عين المكان، تحقيقا لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادثة.

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