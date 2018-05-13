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كُتّاب وآراء
أمني يضطر إلى استخدام سلاحه الوظيفي بفاس
اضطر موظف شرطة يعمل بمجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن فاس، مساء السبت، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لإيقاف شخص مبحوث عنه في قضية تتعلق بالسرقة، بعدما عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت دورية أمنية قد تدخلت لإيقاف الشخص المبحوث عنه رفقة شخصين آخرين يشتبه في اشتراكهما في تنفيذ اعتداءات ضد الأموال والممتلكات، "حيث أبدى المشتبه فيه مقاومة عنيفة باستخدام السلاح الأبيض، مما اضطر موظف شرطة لإطلاق ثلاث رصاصات من سلاحه الوظيفي، واحدة تحذيرية بينما أصابت رصاصتان المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى"، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي، وفق المصدر، مكن من إيقاف المعني بالأمر وحجز السلاح الأبيض المستخدم في محاولة الاعتداء، بينما لا يزال البحث متواصلا لإيقاف المشارك الثاني والثالث للاشتباه في ارتباطهما بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب رهن الحراسة الطبية بالمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار استقرار حالته الصحية ليتسنى إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.