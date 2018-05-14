اعتداءات جنسية توقف إماما بضواحي اشتوكة

هسبريس من اشتوكة آيت باها

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، أمس الأحد، إمام مسجد دوار إكرار، التابع لجماعة آيت ميلك بضواحي اشتوكة آيت باها، على خلفية تقديم آباء أطفال كان يدرسهم شكايات ضدّه، تتهمه بالاعتداء جنسيا عليهم.

ووفقا لمصادر هسبريس، فقد كان الإمام الموقوف ينفرد في كل مرة بطفلة داخل غرفة بالمسجد، بعد التغرير بها، حيث يقوم بتلمس أعضاء حساسة من جسدها، موثقا ذلك بواسطة كاميرا هاتفه النقال.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الإمام يمارس أفعاله مع جميع الأطفال الذين يدرسون بالكتاب القرآني، مشيرة إلى أنهم حكوا لآبائهم وللضابطة القضائية، بشكل دقيق ومفصّل، كيفية ممارسة الإمام أفعاله الجنسية عليهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن الإمام المعتقل اعترف لمصالح الدرك بجميع أفعاله.

وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، وُضع الموقوف تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث والتحقيق، مع حجز هاتفه، في انتظار عرضه على القضاء.