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كُتّاب وآراء
إيقاف متورط في الاعتداء على ابنة "رونار"
جرى، صباح اليوم الاثنين، إيقاف الشخص الذي اعتدى جنسيا ابنة هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، خلال برنامج تلفزيون الواقع (Koh Lanta).
الموقوف وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية بالعاصمة الفرنسية باريس، بينما أعلن عن إيقاف بث الموسم المقبل من البرنامج نفسه.
وكانت تقارير إعلامية فرنسية قد أفادت، السبت الماضي، بتعرض كونديد رونار، ابنة مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم هيرفي رونار، لاعتداء جنسي خلال تصوير إحدى حلقات برنامج تلفزيون الواقع (Koh Lanta)، الذي يُذاع على قناة "TF1" الفرنسية.
وحسب صحيفة"Le Parisien" ، فإن نجلة المدرب الفرنسي اتهمت مشاركا في البرنامج المذكور بالاعتداء الجنسي عليها خلال التصوير بـ"جزر الفيجي"؛ وهو ما أكده رونار في تصريح للمنبر الإعلامي المذكور، إذ أشار إلى أنه جرى فتح تحقيق في الحادث، وأن ابنته في طريقها إلى فرنسا في الوقت الحالي.