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الرئيسية | حوادث | إيقاف متورط في الاعتداء على ابنة "رونار"

إيقاف متورط في الاعتداء على ابنة "رونار"

إيقاف متورط في الاعتداء على ابنة "رونار"
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 ماي 2018 - 10:10

جرى، صباح اليوم الاثنين، إيقاف الشخص الذي اعتدى جنسيا ابنة هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، خلال برنامج تلفزيون الواقع (Koh Lanta).

الموقوف وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية بالعاصمة الفرنسية باريس، بينما أعلن عن إيقاف بث الموسم المقبل من البرنامج نفسه.

وكانت تقارير إعلامية فرنسية قد أفادت، السبت الماضي، بتعرض كونديد رونار، ابنة مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم هيرفي رونار، لاعتداء جنسي خلال تصوير إحدى حلقات برنامج تلفزيون الواقع (Koh Lanta)، الذي يُذاع على قناة "TF1" الفرنسية.

وحسب صحيفة"Le Parisien" ، فإن نجلة المدرب الفرنسي اتهمت مشاركا في البرنامج المذكور بالاعتداء الجنسي عليها خلال التصوير بـ"جزر الفيجي"؛ وهو ما أكده رونار في تصريح للمنبر الإعلامي المذكور، إذ أشار إلى أنه جرى فتح تحقيق في الحادث، وأن ابنته في طريقها إلى فرنسا في الوقت الحالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - driss الاثنين 14 ماي 2018 - 10:43
نعم انها فلدة كبد الناخب الوطني واكيد احساس كباقي الاباء..السيد رينار لا يجب ان يتأثر بهده القضية مصلحة للتركيز على كاس العالم ..ربما تكون هده القضية من علامات التشويش.. الكل ممكن في كرة القدم.زبما تشويش ايراني اسباني برتغالي من يدري.
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2 - KAMAL الاثنين 14 ماي 2018 - 10:59
حمدت الله و أنا أقرأ بأن الإعتداء عن إبنة مدرب المنتخب المغربي رونار تمت خارج الوطن ، بل في فرنسا ،حتى لاتضع فرحة وأمل شعب و لاعبين ومدرب قبل الأوان ،لأن الذاكره المغربيه الإجراميه مليئه بمثل هذه الإعتداأت التي تشوه سمعة البلاد والعباد ،لذلك يجب على الدوله أن تتحمل مسؤوليتها السياسيه والأخلاقيه لمعالجة هذه الظاهره الخطيره عبر الإعلام والتوعيه والردع
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