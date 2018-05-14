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كُتّاب وآراء
التخطيط لعمليات إرهابية يجر "دواعش" إلى الاعتقال بالمغرب
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، من إيقاف أربعة أشخاص موالين لتنظيم "داعش"؛ من بينهم معتقل سابق في قضية تتعلق بالإرهاب، تتراوح أعمارهم بين 20 و27 سنة، وينشطون بمدن فاس والدار البيضاء والقنيطرة وميدار (إقليم الدريوش).
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن التحريات الأولية أظهرت أن العناصر الموقوفة انخرطوا في أعمال الدعاية والترويج للفكر "الداعشي"، بالإضافة إلى تحريض معارفهم على القيام بعمليات إرهابية بالمملكة على غرار ما يقوم به مقاتلو هذا التنظيم من أعمال همجية في العديد من دول العالم.
كما أظهر البحث الأولي، وفق البلاغ ذاته، أن بعض المشتبه فيهم تربطهم علاقات بمقاتلين بالساحة السورية العراقية بغرض الاستفادة من خبراتهم في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، في أفق تنفيذ هجمات إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية بعدد من مدن المملكة.
وأسفرت عملية الإيقاف عن حجز أجهزة الكترونية، بالإضافة إلى بذلة عسكرية وكتب تمجد للفكر المتطرف، بينما سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتعلن السلطات المغربية مرارا تفكيك خلايا إرهابية، إلا أنه سجل تراجع في عدد الخلايا المفككة من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 في السنة التالية، ثم تسع سنة 2017.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
و دائما ما نسمع ان الخلايا الإرهابية تفكك من طرف الامن المغربي
نشكر رجال الامن على ما يقومون به من مجهودات
1.كيف أقنعوا و من طرف من بأن أحسن ما يقدمونه لبلدهم هو القتل و التخريب و زرع الفثنة؟
2.هل هؤلاء المجرمون حققوا جميع أحلامهم من دراسة و عمل و تقديم خدمات لهم و لبلدهم و أبناءهم؟
3.كيف يفسرون ( مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جميعا ....الاية) ؟
4........اللهم اهذهم
الدين ينهبون خيرات البلاد و العباد مند الإستقلال إلى يومنا هذا
من طبيعة الحال جميعنا ضد كل من يقتل أرواح الأبرياء مهما كانت ديانتهم
نريد قانونا واضحا و عيشا رخيصا.
المقاطعة مستمرة
تحية تقدير واحترام لرجال الأمن على اليقضة وعلى المجهودات الذين يقومون بها لاستتباب الأمن في وطننا الحبيب
ورمضان مبارك سعيد لجل المغاربة والأمة الإسلامية اللهم اجعلها سنة أمن وأمان.
أليس بالأحرى على المكتب المركزي للأبحاث القضائية
إيقاف كذلك كل من سولت له نفسه من مسؤولين سياسيين سواءا في الحكومة او البرلمان او مجلس المستشارين او كل رجل دولة ادى اليمين لعدم خيانة الامانة لطلب الرشوة أو التلاعب بأموال الشعب.
فلم نرى ولو مرة واحدة مسؤول بين القضبان تم القبض عليه بطريقة إيقاف الدعشيين.
افكر دائما في تضحيات هؤلائ الرجال و النساء, لكي نكون في سكينة, ويكون كل انسان ابن ادم و حواء حل ببلدي ظيفا بغظ النظر الئ ديانته.
اتمنئ من المثقفين, رجال التعليم وسياسين ان يقتدوا بتضحيات هؤلاء الرجال, حتى يتسنى اجتتات هدا الفكر فى نواته المسرطنة.