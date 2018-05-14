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الرئيسية | حوادث | التخطيط لعمليات إرهابية يجر "دواعش" إلى الاعتقال بالمغرب

التخطيط لعمليات إرهابية يجر "دواعش" إلى الاعتقال بالمغرب

التخطيط لعمليات إرهابية يجر "دواعش" إلى الاعتقال بالمغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 ماي 2018 - 10:00

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، من إيقاف أربعة أشخاص موالين لتنظيم "داعش"؛ من بينهم معتقل سابق في قضية تتعلق بالإرهاب، تتراوح أعمارهم بين 20 و27 سنة، وينشطون بمدن فاس والدار البيضاء والقنيطرة وميدار (إقليم الدريوش).

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن التحريات الأولية أظهرت أن العناصر الموقوفة انخرطوا في أعمال الدعاية والترويج للفكر "الداعشي"، بالإضافة إلى تحريض معارفهم على القيام بعمليات إرهابية بالمملكة على غرار ما يقوم به مقاتلو هذا التنظيم من أعمال همجية في العديد من دول العالم.

كما أظهر البحث الأولي، وفق البلاغ ذاته، أن بعض المشتبه فيهم تربطهم علاقات بمقاتلين بالساحة السورية العراقية بغرض الاستفادة من خبراتهم في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، في أفق تنفيذ هجمات إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية بعدد من مدن المملكة.

وأسفرت عملية الإيقاف عن حجز أجهزة الكترونية، بالإضافة إلى بذلة عسكرية وكتب تمجد للفكر المتطرف، بينما سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتعلن السلطات المغربية مرارا تفكيك خلايا إرهابية، إلا أنه سجل تراجع في عدد الخلايا المفككة من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 في السنة التالية، ثم تسع سنة 2017.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - محمود الاثنين 14 ماي 2018 - 10:12
تحية وتقدير لرجال الخيام على المجهودات الجبارة التي يقدمونها في سبيل حماية بلدنا المغرب ،، الله يعاونكم !
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19
2 - سعاد الاثنين 14 ماي 2018 - 10:18
...حياة المواطن والإنسان عندهم رخيصة ..حسبنا الله ونعم الوكيل. ..رمضان للعبادة والتسامح وهم يخططون للإرهاب. ..
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3 - salah الاثنين 14 ماي 2018 - 10:19
الحمدلله على سلامة البلد من هاد الضالمين
و دائما ما نسمع ان الخلايا الإرهابية تفكك من طرف الامن المغربي
نشكر رجال الامن على ما يقومون به من مجهودات
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4 - Seddam الاثنين 14 ماي 2018 - 10:20
هناك مجموعة من الأسئلة تتبادر إلى ذهني بمجرد سماع خبر اعتقال مجموعة إرهابية تخطط للقيام بأعمال إرهابية.
1.كيف أقنعوا و من طرف من بأن أحسن ما يقدمونه لبلدهم هو القتل و التخريب و زرع الفثنة؟
2.هل هؤلاء المجرمون حققوا جميع أحلامهم من دراسة و عمل و تقديم خدمات لهم و لبلدهم و أبناءهم؟
3.كيف يفسرون ( مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جميعا ....الاية) ؟
4........اللهم اهذهم
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12
5 - عبد الحق الاثنين 14 ماي 2018 - 10:32
الإرهاب الحقيقي و المنظم في نفس الوقت هو كالتالي

الدين ينهبون خيرات البلاد و العباد مند الإستقلال إلى يومنا هذا

من طبيعة الحال جميعنا ضد كل من يقتل أرواح الأبرياء مهما كانت ديانتهم
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5
6 - mounir linna Canada الاثنين 14 ماي 2018 - 10:37
دائما نفس الخطة إرهاب جماعة إسلامية و خطر في المغرب . ولكن ليس هنآك شيء من هادا . ترهبون الشعب ليتخلى و ينسى ماهو أهم .
نريد قانونا واضحا و عيشا رخيصا.
المقاطعة مستمرة
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7 - أم طه الاثنين 14 ماي 2018 - 10:44
السلام عليكم،
تحية تقدير واحترام لرجال الأمن على اليقضة وعلى المجهودات الذين يقومون بها لاستتباب الأمن في وطننا الحبيب
ورمضان مبارك سعيد لجل المغاربة والأمة الإسلامية اللهم اجعلها سنة أمن وأمان.
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8 - ابوزيد الاثنين 14 ماي 2018 - 10:55
تحية لرجال المكتب المركزي للأبحاث القضائية على مجهوداتهم لتجنب بلادنا لأعمال إرهابية.
أليس بالأحرى على المكتب المركزي للأبحاث القضائية
إيقاف كذلك كل من سولت له نفسه من مسؤولين سياسيين سواءا في الحكومة او البرلمان او مجلس المستشارين او كل رجل دولة ادى اليمين لعدم خيانة الامانة لطلب الرشوة أو التلاعب بأموال الشعب.
فلم نرى ولو مرة واحدة مسؤول بين القضبان تم القبض عليه بطريقة إيقاف الدعشيين.
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9 - ahmed الاثنين 14 ماي 2018 - 10:56
السلام عليكم والله ثم والله كون كانوا الوزراء والبرلمانيين وجميع المسؤولين تيخدمو بجهد و غيرة على الوطن بحال الخيام أ الرجال ديالو والله حتى يصبح المغرب بحال أوروبا
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10 - mustapha الاثنين 14 ماي 2018 - 10:59
تحية لكم رجال الامن بكل اطيافهم المحترمة.
افكر دائما في تضحيات هؤلائ الرجال و النساء, لكي نكون في سكينة, ويكون كل انسان ابن ادم و حواء حل ببلدي ظيفا بغظ النظر الئ ديانته.
اتمنئ من المثقفين, رجال التعليم وسياسين ان يقتدوا بتضحيات هؤلاء الرجال, حتى يتسنى اجتتات هدا الفكر فى نواته المسرطنة.
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