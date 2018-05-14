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الرئيسية | حوادث | أمن طنجة يحجز مئات الأقراص من "الإكستازي"

أمن طنجة يحجز مئات الأقراص من "الإكستازي"

أمن طنجة يحجز مئات الأقراص من "الإكستازي"
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 ماي 2018 - 15:35

حجزت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح اليوم الاثنين، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 1330 قرصا من مخدر الإكستازي بحوزة شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والإكراه البدني.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 52 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في ترويج المخدرات، بمحطة السكة الحديدية خلال محاولته تهريب أقراص الإكستازي في اتجاه مدينة برشيد، كما عُثر بحوزته على لفافة من مخدر الكوكايين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

المصدر ذاته قال إن الموقوف يوجد تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بهدف تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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