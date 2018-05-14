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كُتّاب وآراء
شرطي يضطر لإشهار سلاحه الوظيفي بجرف الملحة
اضطر الشرطي المكلف بالحراسة الثابتة بمقر مفوضية الشرطة بمدينة جرف الملحة، صباح اليوم الإثنين، لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك لتوقيف شخص كان يشهر سكينا ويتلفظ بتهديدات وعبارات غير مفهومة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المعني بالأمر البالغ من العمر 33 سنة، والذي سبق أن تابع علاجه النفسي في مؤسسة استشفائية متخصصة، كان قد أشهر سكينا بعدما انتابته حالة اندفاع نتيجة خلافات مع بعض الأشخاص حول استغلال مقهى، وهو ما أثار مخاوف بعض المرتفقين الذين كانوا بمقر مفوضية الأمن، مما اضطر موظف الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي لتحييد الخطر الناجم عن المعني بالأمر.
وأضاف البلاغ أنه تم نقل هذا الأخير إلى المستشفى لإخضاعه لخبرة طبية ونفسية، وذلك في انتظار إجراء البحث معه حول ظروف النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.