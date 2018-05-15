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مصالح الدرك تحقق في انتحار سيدة بإقليم الحوز
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 09:55
فتحت عناصر الدرك الملكي بجماعة ويركان بإقليم الحوز تحقيقا أوليا، بأمر النيابة العامة المختصة، في الأسباب التي دفعت أمًّا لأربعة أطفال تبلغ من العمر 52 سنة، أمس الاثنين، إلى الانتحار شنقا بدوار آيت حرب بمنطقة أزاضن.
وأوضحت مصادر هسبريس أن رجال الدرك قاموا بجمع المعلومات والمعطيات التي يمكن أن تفيد في الكشف عن حقيقة هذا الانتحار الذي أقدمت عليه المعنية بالأمر.
وأضافت المصادر نفسها أن الحادث المؤلم خلف صدمة في أسرة الضحية وعائلتها وسكان الدوار، وأن رجال الدرك أشرفوا على نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.