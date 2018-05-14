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الرئيسية | حوادث | درّاجة عادية تنهي حياة تلميذة بمدينة سطات

درّاجة عادية تنهي حياة تلميذة بمدينة سطات

درّاجة عادية تنهي حياة تلميذة بمدينة سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 14 ماي 2018 - 23:18

لقيت تلميذة مصرعها بعدما صدمتها درّاجة عادية على مستوى حي ميمونة شرق مدينة سطات، في ظروف غامضة لازالت تحقق بشأنها عناصر الضابطة القضائية.

وحسب مصادر هسبريس فإن الهالكة "إ،م"، البالغة من العمر 15 سنة، والمنحدرة من حي ميمونة بسطات، لقيت حتفها متأثرة بإصابات خطيرة على مستوى الرأس بعدما صدمتها دراجة عادية، إذ ارتطم رأسها بالرصيف ودخلت في غيبوبة تامة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر عناصر من الشرطة القضائية والعلمية وأفرادا من مصلحة حوادث السير التابعة للأمن الإقليمي بسطات، ليتم استدعاء سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، نقلت التلميذة نحو مستشفى سطات، لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة.

واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن راكب الدرّاجة العادية غادر المكان فور ارتكابه الحادثة، التي تباشر عناصر الأمن بسطات تحرياتها وأبحاثها لفكّ لغزها، في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

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