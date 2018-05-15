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كُتّاب وآراء
مصالح أمن مراكش تفتح تحقيقا في جريمة قتل
فتحت عناصر أمنية من الدائرة الثانية للأمن بمراكش، الاثنين، تحقيقا أوليا بأمر من النيابة العامة المختصة حول جريمة قتل بشعة وقعت بحي أسول بالمدينة العتيقة.
وحسب مصادر هسبريس فإن صانعا تقليديا وجه إلى زميل له طعنات على مستوى البطن، بواسطة سكين، فأرداه قتيلا في الحين، ولاذ بعدها بالفرار.
وفور تلقي مصالح الأمن إخبارية حول الحادث، انتقلت عناصر من الشرطة العلمية والتقنية رفقة محققين إلى فندق للصناعة التقليدية كان مسرحا لهذه الجريمة، للقيام بالتحريات الأولية، وجمع كل المعطيات التي يمكن أن تساعد في كشف أسباب النزاع الذي أدى إلى الواقعة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة أشرفت على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، وأطلقت حملة بحث عن الجاني.