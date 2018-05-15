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الرئيسية | حوادث | إنقاذ مغربي حاول "الحريك" إلى سواحل إسبانيا

إنقاذ مغربي حاول "الحريك" إلى سواحل إسبانيا

إنقاذ مغربي حاول "الحريك" إلى سواحل إسبانيا
مُتابعة من خالد ملوك
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 07:07

أنقذت السفينة "مار كاريبي"، التابعة لفرقة الإنقاذ البحري الإسباني، مهاجرا مغربيا حاول الوصول إلى سواحل مدينة قاديس الجنوبية على متن لوحة لركوب الأمواج، بعدما جرى توقيفه بالمياه المحاذية لمضيق جبل طارق.

وقالت وزارة الدفاع الإسبانية، في تصريحات نقلتها قناة "Lasexta" الإسبانية، إن عناصر البحرية الإسبانية تمكنت من إغاثة الشاب المغربي "ح،ص" البالغ من العمر 20 عاما، مشيرة إلى أنه تلقى العناية الطبية اللازمة من قبل فرقة الصليب الأحمر الإسباني فور وصوله إلى ميناء الجزيرة الخضراء.

وأضاف المصدر الرسمي ذاته أن الموقوف كان يحمل هاتفا ذكيا ومبلغا من المال، مبرزا في السياق ذاته أنه "كان منهكا ويرتجف من شدة البرد قبل تلقي المساعدات الطبية الضرورية"، في انتظار ترحيله إلى تراب المملكة فور الانتهاء من التدابير القانونية المصاحبة لمثل هذه العمليات.

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