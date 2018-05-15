أمن العيون يوقف سيدة وابنتها بسبب الإكستازي

هسبريس من الرباط

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون، بناء على معطيات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، سيدة وابنتها، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات.

ووفق مصدر أمني، فقد جرى إيقاف الابنة، البالغة من العمر 21 سنة، بتاريخ 12 ماي الجاري، أثناء قيامها بتسلم إرسالية قادمة على متن حافلة لنقل المسافرين، تضم 19 كيلوغراما ونصف الكيلوغرام من مسحوق الكيف، قبل أن يجري إيقاف والدتها اليوم متلبسة بتسلم إرسالية مماثلة تحتوي على 2500 قرص إكستازي و1180 قرص فاليوم مخدرا.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل التحريات المكثفة لإيقاف باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.