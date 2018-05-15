24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4305:2312:2916:0819:2620:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. شعيب والإقطاع (5.00)

  2. المقاطعة (5.00)

  3. محام مغربي: "المقاطعة" فِعل احتجاجي لا يقع تحت طائلة العقاب (5.00)

  4. فراشة الغروب (5.00)

  5. الكتبيون المغاربة يهدّدون الحكومة بـ"المقاطعة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أمن العيون يوقف سيدة وابنتها بسبب الإكستازي

أمن العيون يوقف سيدة وابنتها بسبب الإكستازي

أمن العيون يوقف سيدة وابنتها بسبب الإكستازي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 12:35

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون، بناء على معطيات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، سيدة وابنتها، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات.

ووفق مصدر أمني، فقد جرى إيقاف الابنة، البالغة من العمر 21 سنة، بتاريخ 12 ماي الجاري، أثناء قيامها بتسلم إرسالية قادمة على متن حافلة لنقل المسافرين، تضم 19 كيلوغراما ونصف الكيلوغرام من مسحوق الكيف، قبل أن يجري إيقاف والدتها اليوم متلبسة بتسلم إرسالية مماثلة تحتوي على 2500 قرص إكستازي و1180 قرص فاليوم مخدرا.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل التحريات المكثفة لإيقاف باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.