قضاء مراكش يؤجل محاكمة المتهمين في جريمة مقهى "لاكريم"

إبراهيم مغراوي من مراكش

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم، البتّ في قضية محاكمة 13 متهما في جريمة ما بات يطلق عليه "جريمة لاكريم" إلى يوم 10 من شهر يوليوز المقبل، بطلب من الدفاع لمنحه مهلة لتقديم الدفوعات الشكلية والاطلاع على الملف من أجل اعداد المرافعات.

وعاشت محكمة الاستئناف حالة من الاستنفار، حيث ضرب طوق أمني على أسوار المحكمة وحوصر المتهمون فرقة أمنية خاصة تضم عناصر من المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، في إطار اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية من أجل توخي الحيطة والحذر ورفع درجة التأهب القصوى.

وكانت أروقة المحكمة المذكورة ومحيطها قد عرفت، يوم الخميس 8 فبراير الماضي، حالة استنفار أمني غير مسبوقة، تزامنا مع التحقيق التفصيلي الذي أجراه قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة ذاتها مع المعتقلين الـ28، الذين كان بينهم منفذو العملية الحاملون للجنسية الهولندية ومالك المقهى وابن عمه، والذي استغرق حوالي 8 ساعات مع المتهمين على خلفية الهجوم المسلح على هذا المقهى شهر نونبر الماضي، الذي خلف مقتل طبيب شاب وإصابة اثنين آخرين.

وكشفت التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق يوسف الزيتوني مع المعتقلين، وضمنهم منفذا الهجوم الحاملان للجنسية الهولاندية، وكذلك صاحب مقهى "لاكريم" وشقيقه، أن بعضهم ينتمون إلى شبكات دولية للاتجار في المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز في عدد من البلدان الأوروبية والمغرب.

يذكر أن التحقيق في هذه القضية تميز بالتنسيق المخابراتي والقضائي بين المغرب وهولاندا، وكشف أن الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم" بمراكش كان بدوافع انتقامية بين أفراد شبكات دولية تنشط في مجال المخدرات على الصعيد الدولي وغسيل الأموال، فضلا عن أن بعضهم سبق أن تورطوا في قضايا اختطاف واحتجاز رهائن والمطالبة بفدية مالية، إضافة إلى تورط أحد الموقوفين بمراكش في قضية سرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد تم تسجيلها من لدن الأمن الهولندي خلال شهر مارس 2016، ولم يتم إيقاف مرتكبها.