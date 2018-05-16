حوادث السير تحصد 12 قتيلا بمدن المغرب

هسبريس - و.م.ع

لقي 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 1985 آخرون بجروح، إصابة 83 منهم بليغة، في 1508 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 13 ماي 2018.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.

وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 42 ألف و222 مخالفة، وأنجزت 13 ألف و158 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 29 ألف و64 غرامة صلحية؛ مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و316 ألف و350 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5338 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7616 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف إلى 204 مركبة.