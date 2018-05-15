وفاة زوجين في حادث مروري بإقليم اليوسفية

ابراهيم مغراوي

لفظ رجل وزوجته أنفاسهما الأخيرة، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام شاحنة من الحجم الكبير بسيارة خفيفة بالطريق الرابطة بين أسفي ومراكش.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الحادث المؤلم وقع بالمجال الترابي للجماعة الترابية أجدور بإقليم اليوسفية، مخلفا أيضا إصابة مرافق سائق الشاحنة بجروح متفاوتة الخطورة.

وفور إخبارها، انتقلت السلطات المحلية وعناصر من الدرك الملكي إلى مكان الحادثة، وأشرفت على نقل جثتي الهالكين إلى مستودع الأموات، في انتظار تسليمها للعائلة للقيام بإجراءات الدفن، وفتحت تحقيقا في ملابسات هذا الحادث المميت.