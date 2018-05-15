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وفاة زوجين في حادث مروري بإقليم اليوسفية
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 20:09
لفظ رجل وزوجته أنفاسهما الأخيرة، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام شاحنة من الحجم الكبير بسيارة خفيفة بالطريق الرابطة بين أسفي ومراكش.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الحادث المؤلم وقع بالمجال الترابي للجماعة الترابية أجدور بإقليم اليوسفية، مخلفا أيضا إصابة مرافق سائق الشاحنة بجروح متفاوتة الخطورة.
وفور إخبارها، انتقلت السلطات المحلية وعناصر من الدرك الملكي إلى مكان الحادثة، وأشرفت على نقل جثتي الهالكين إلى مستودع الأموات، في انتظار تسليمها للعائلة للقيام بإجراءات الدفن، وفتحت تحقيقا في ملابسات هذا الحادث المميت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - اسفي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 20:43
أنا لله وأن إليه راجعون اللهم اغفر لهم ورحمهم وصبر أهلهم
2 - Khalid الثلاثاء 15 ماي 2018 - 20:48
إنا لله و إنا إليه راجعون اللهم اشملهم برحمتك الواسعة يارب
3 - mokamah الثلاثاء 15 ماي 2018 - 20:53
بسم الله الرحمان اارحيم الحمد الله اربي العلمبن
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