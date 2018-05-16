سيارة خفيفة تقتل راعي غنم ضواحي خريبكة

هسبريس من خريبكة

شهدت الطريق الوطنية رقم 11، الرابطة بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح، عشية اليوم، حادثة سير مميتة ضواحي الجماعة القروية أولاد عزوز، راح ضحيتها راعي غنم.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن طفلا يبلغ خمس سنوات كان يرعى الغنم على قارعة الطريق المعروفة محليا باسم "طريق الموت"، وحين همّ بإبعاد أحد الخرفان عن الطريق وإرجاعه إلى القطيع تفاجأ بسيارة خفيفة عجز سائقها عن تفادي دهسه.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية توفّي في مكان الحادثة، التي استنفرت عناصر من الدرك الملكي التابع لسرية الفقيه بن صالح؛ فيما جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، مع فتح بحث تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.