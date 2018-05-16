تماس كهربائي يصرع خمسينيا في مطمورة ببلفاع

هسبريس من اشتوكة آيت باها

لقي شخص في الخمسينات من العمر مصرعه اليوم الثلاثاء، وذلك أسفل مطمورة في "دوار الجديد"، بمركز بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، بعد تعرضه لصعق كهربائي ناجم عن تماس في آلية للحفر، كانت موصَلة بالتيار الكهربائي.

ووفق شهود عيان فقد استعان المُفارق للحياة بآلة حفر كهربائية من أجل مباشرة أشغال حفر مطمورة خاصة بتصريف المياه العادمة لمنزله بالدوار سالف الذكر، قبل أن يتعرض لصعق كهربائي أودى بحياته على الفور.

وحلّت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بمكان الحادث، حيث أشرفت على انتشال جثة الهالك من قاع المطمورة، كما فتحت المصالح المختصة تحقيقا من أجل تحديد ظروف وملابسات الواقعة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.