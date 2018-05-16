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كُتّاب وآراء
مصالح أمن مراكش تفتح تحقيقا في انتحار شاب
لفظ شاب ألقى بنفسه من الطابق الرابع بعمارة في إقامة النجد بمقاطعة جيليز بمراكش، أمس الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة على متن سيارة الإسعاف، قبل وصوله إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل.
وأوضحت مصادر محلية لهسبريس أن الشاب المذكور، الذي كان قيد حياته في عقده الثاني، تعرض لإصابات خطيرة إثر ارتطامه بالأرض بقوة، ليتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف بين الحياة والموت إلى المستشفى، في محاولة لإنقاذ حياته.
وفور علمها بالحادثة انتقلت السلطات المحلية وعناصر من الدائرة الأمنية 16 إلى منزل المنتحر، بأمر من النيابة العامة، للقيام بجمع كل المعطيات التي يمكن أن تساعد في الوصول إلى خيط يمكن من معرفة أسباب إقدامه على فعلته.
وأضافت المصادر نفسها أن مصالح الأمن بالدائرة 16 فتحت تحقيقا أوليا في ملابسات الواقعة التي هزت الحي السابق ذكره، وأشارت إلى أن الحادث المؤلم خلف صدمة لدى أفراد عائلة الشاب الهالك، الذي نقلت جثته إلى مستودع الأموات بباب دكالة، لإخضاعها للتشريح الطبي.