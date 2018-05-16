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انتشال جثة أربعيني من قناة للمياه قرب اشتوكة
الأربعاء 16 ماي 2018 - 08:46
انتشلت مصالح الوقاية المدنية، أمس الثلاثاء، جثة شخص في الأربعينات من العمر من قناة لمياه السقي بالمدار السقوي لسد يوسف ابن تاشفين، على مستوى الجنوب الشرقي للجماعة الترابية بلفاع، باشتوكة آيت باها.
ووفقا لشهود عيان فقد توارى المفارق للحياة، الذي كان قيد حياته يشتغل بضيعة فلاحية، عن الأنظار لمدة ثلاثة أيام، قبل أن تطفو جثته على سطح مياه قناة السقي، ليتم إخطار السلطات المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية.
وبأمر من النيابة العامة، جرى توجيه الجثة إلى مصلحة الطلب الشرعي بأكادير من أجل تشريحها وتحديد أسباب الوفاة، كما فتحت المصالح الدركية ببلفاع تحقيقا للوصول إلى ملابسات وظروف وفاة الهالك.