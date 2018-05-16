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الرئيسية | حوادث | إصابات في فض أمني لاعتصام بمدينة اليوسفية

إصابات في فض أمني لاعتصام بمدينة اليوسفية

إصابات في فض أمني لاعتصام بمدينة اليوسفية
ابراهيم مغراوي
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 23:13

تدخلت القوات العمومية بمدينة اليوسفية، الثلاثاء، بالقوة لفض اعتصام كان يخوضه 30 عامل نظافة منذ 5 أيام أمام مقر عمالة الإقليم.

وأسفر هذا التدخل الذي تعرض له عمال النظافة بعدما حاولوا اقتحام مقر عمالة الإقليم، زوالا، عن إصابات في صفوفهم؛ فيما هدد بعضهم بإحراق أنفسهم.

وكان عمال النظافة المذكورين، الذين يشتغلون بشركة مكلفة بتدبير قطاع النظافة بمدينة اليوسفية، نظموا عدة وقفات احتجاجية وإضرابا مفتوحا تنديدا بعدم صرف أجورهم.

وأوضحت مصادر محلية لهسبريس أن الإضراب كان سببا في عودة الأزبال إلى كل أحياء جماعة اليوسفية، ما أدى إلى انبعاث روائح كريهة تزكم أنوف السكان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - fatima الثلاثاء 15 ماي 2018 - 23:33
مامخلصينهومش أوزايدين كايوكلوهوم العصا . العفووووو .يحسن عوان المسكين فهاد البلاد
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2 - مهاجر الثلاثاء 15 ماي 2018 - 23:35
ضربهم بسبب احتجاجهم على عدم صرف أجورهم و الله لو كنتم في اوروبا لكان مدير شركة جمع النفايات في محكمة العمل حتى يحط فلوس الناس بزز منو لكن في المغرب الضلم...سؤال للمسؤول عن هذه المدينة لماذا لم تعطو لكل دي حق حقه
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3 - اسفي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 23:55
اوا عتو ناس رزقهم لماذا لا يحاسب من لم يدفع الأجر
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4 - مدوخ الثلاثاء 15 ماي 2018 - 23:58
خاصهوم يخلصو الناس من la caution للي شدتها الجماعة في الصفقة من عند المقاولة. فينك اسي العثماني و فين وزير الداخلية؟؟؟؟!!!
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5 - لا اله إلا الله الأربعاء 16 ماي 2018 - 00:02
لم أجد ما أقوله القوي يأكل الضعيف إلى متى سنبقى على هذا الحال لقد تعبنا
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6 - لويس جانتي الأربعاء 16 ماي 2018 - 00:21
للاسف جوهرة المغرب قديما تتحول الى افقر المدن بنية . لو صرف على المدينة مدخول شهر واحد من تربتها لصارت من اجمل مدن العالم بعد ان تبوات هذه المكانة قديما و لو شاهد المسؤولون صورها ايام الزمن الجميل اتحدث عن الستينيات من القرن الماضي لاعتقدوا انها جنيف سويسرا .
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