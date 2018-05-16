إصابات في فض أمني لاعتصام بمدينة اليوسفية

ابراهيم مغراوي

تدخلت القوات العمومية بمدينة اليوسفية، الثلاثاء، بالقوة لفض اعتصام كان يخوضه 30 عامل نظافة منذ 5 أيام أمام مقر عمالة الإقليم.

وأسفر هذا التدخل الذي تعرض له عمال النظافة بعدما حاولوا اقتحام مقر عمالة الإقليم، زوالا، عن إصابات في صفوفهم؛ فيما هدد بعضهم بإحراق أنفسهم.

وكان عمال النظافة المذكورين، الذين يشتغلون بشركة مكلفة بتدبير قطاع النظافة بمدينة اليوسفية، نظموا عدة وقفات احتجاجية وإضرابا مفتوحا تنديدا بعدم صرف أجورهم.

وأوضحت مصادر محلية لهسبريس أن الإضراب كان سببا في عودة الأزبال إلى كل أحياء جماعة اليوسفية، ما أدى إلى انبعاث روائح كريهة تزكم أنوف السكان.