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الرئيسية | حوادث | الأمن الإسباني يوقف مغربيا حاول تهريب مهاجرين

الأمن الإسباني يوقف مغربيا حاول تهريب مهاجرين

الأمن الإسباني يوقف مغربيا حاول تهريب مهاجرين
مُتابعة من خالد ملوك
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 06:47

أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني التابعة لقيادة الأمن بمدينة الجزيرة الخضراء سائقا مغربيا حاول تهريب أربعة مهاجرين مغاربة على متن سيارته الخاصة، بعدما حاول الفرار بسرعة عالية متجاوزا حاجز المراقبة الأمنية على مستوى الطريق الوطنية رقم A-7.

ووفق ما أعلنته قيادة الأمن بالمنطقة فإن الموقوف كان يقود سيارة تحمل لوحة ترقيم غير مقروءة، إضافة إلى أنه رفض الامتثال للإشارات الصوتية التي أطلقتها دورية تابعة لفرقة الحرس المدني على مستوى الطريق الوطنية المذكورة، مشيرة إلى أن عناصر الأمن أجبرت على مطاردته بسرعة لمسافة طويلة.

صحيفة "أندلوثيا إنفورماثيون" الإسبانية قالت إن عملية التفتيش التي قامت بها عناصر الحرس المدني أسفرت عن ضبط 4 أشخاص قادمين من المغرب داخل المقصورة الخلفية للسيارة، موضحة أنهم كانوا يرتدون ملابس مبللة مليئة بالأوساخ، بعدما دخلوا التراب الإسباني بشكل غير قانوني عبر طريق غير مصرح بها.

وتابعت الصحيفة بأن الموقوفين الأربعة لا يتوفرون على وثائق إثبات الهوية، مبرزة أنه جرى اقتياد الجميع إلى مركز للشرطة قصد تعميق الأبحاث القضائية معهم؛ فيما اتخذت إجراءات قانونية ضد السائق الذي ارتكب جريمة في حق مواطنين أجانب، عبر تسهيل دخولهم غير القانوني إلى إسبانيا.

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