24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4205:2212:2916:0819:2620:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. دراسة أمريكية تحذر من خطر منتجات بلاستيكية (5.00)

  2. نواب يرفضون تهريب الصحافة إلى "الجنائي" .. والأعرج يُطمئن (5.00)

  3. مستشارون غاضبون: الوزراء "مداويخ" سكتوا دهرا ونطقوا "كفرا" (5.00)

  4. اليزمي ينقل دينامية "حركة المقاطعة" إلى داخل البرلمان الأوروبي (5.00)

  5. تريدو يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جثة فتاة بقناة للري تستنفر عناصر درك أيت أورير

جثة فتاة بقناة للري تستنفر عناصر درك أيت أورير

جثة فتاة بقناة للري تستنفر عناصر درك أيت أورير
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:03

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي آيت أورير بإقليم الحوز، اليوم الأربعاء، بأمر من النيابة العامة المختصة، تحقيقا أوليا معمقا في ظروف وأسباب وفاة شابة في عقدها الثالث، عثر عليها جثة هامدة بقناة الري "زرابة" بين مراكش وسيدي عبد الله غيات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية كانت قيد حياتها عازبة ويتيمة الأبوين، واختفت عن منزل أسرتها منذ ليلة الأحد الماضي، إلى أن تم اكتشاف جثتها بقناة الري المذكورة.

وفور توصل عناصر السلطة المحلية والمركز الترابي للدرك الملكي بآيت أورير بإشعار في الموضوع، انتقلت إلى قناة الري السابق ذكرها، للإشراف على انتشال جثة الهالكة ونقلها إلى مستودع الأموات بباب دكالة، وجمع كل المعطيات التي يمكن أن تفيد في الكشف عن ملابسات وفاة هذه الشابة.

وأضافت المصادر نفسها أن المحققين ينتظرون نتائج التشريح للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات وفاة الضحية المشار إليها، وأن الحادث المؤلم خلف صدمة قوية لدى كل من عاين انتشال الجثة ولدى أفراد أسرتها وعائلتها، الذين يتنظرون تسلم جثة الهالكة لدفنها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.