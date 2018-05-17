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الرئيسية | حوادث | اعتقال مغربي أرغم زوجته على "اللباس الشرعي"

اعتقال مغربي أرغم زوجته على "اللباس الشرعي"

اعتقال مغربي أرغم زوجته على "اللباس الشرعي"
مُتابعة من خالد ملوك
الخميس 17 ماي 2018 - 06:35

ألقت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية ببلدية "إل إخيدو"، التابعة لمحافظة ألميريا الجنوبية، القبض على شاب مغربي يشتبه في تورطه في "ارتكاب جريمتي الإكراه والاعتداء الجسدي في حق زوجته المغربية".

صحيفة "أ بي سي" الإسبانية، التي أوردت الخبر، أفادت بأن الجاني المزعوم، البالغ من العمر 23 عاما، اعتدى جسديا على زوجته وعرضها للإهانة في مناسبات عدة بسبب "ارتدائها ملابس غربية في الشارع العام".

وأضاف المنبر الإعلامي ذاته أن الموقوف كان يرغم الضحية على تغطية رأسها وجسدها بلباس شرعي، موضحا أن "المعتدى عليها كانت ترفض الاستجابة لمطالبه، باعتبارها لا تؤمن بتعاليم الدين الإسلامي".

وذكرت مصادر أمنية إسبانية أن ضحية الاعتداء الجسدي حاولت التغيير من عاداتها خوفا من تعرضها لمزيد من المضايقات من قبل شريكها، قبل أن تقرر وضع حد لانتهاكاته عبر التقدم بدعوى قضائية في الموضوع.

وتابعت المصادر ذاتها أن الزوجة المعنية توجهت إلى مركز للشرطة بشارع "غارثيا لوركا" بمدينة ألميريا، بعدما توصلت برسائل هاتفية تهديدية من لدن زوجها الذي توعد بـ"معاقبتها لعدم امتثالها للمبادئ الإسلامية".

وأسفرت التحقيقات القضائية عن تحديد هوية مرتكب جريمتي الاعتداء والإكراه الذي يوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة لتقول كلمتها الأخيرة في المنسوب إليه.

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