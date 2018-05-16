24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4205:2212:2916:0819:2620:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. دراسة أمريكية تحذر من خطر منتجات بلاستيكية (5.00)

  2. حموشي يفتحص الجمعية التعاضدية للأمن (5.00)

  3. أردوغان: عنف غزة "إبادة" وإسرائيل "إرهابية" (5.00)

  4. نواب يرفضون تهريب الصحافة إلى "الجنائي" .. والأعرج يُطمئن (5.00)

  5. مستشارون غاضبون: الوزراء "مداويخ" سكتوا دهرا ونطقوا "كفرا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إيقاف متورط في الضرب والجرح بالدار البيضاء

إيقاف متورط في الضرب والجرح بالدار البيضاء

إيقاف متورط في الضرب والجرح بالدار البيضاء
هسبريس من الرباط
الأربعاء 16 ماي 2018 - 14:50

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بولاية أمن الدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء، شخصا تظهر عليه علامات الخلل العقلي، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه قد عرض أحد المصلين بمسجد "الحمد" بالدار البيضاء لاعتداء بواسطة سكين خاص بالمطبخ، دون سبب معقول أو دافع منطقي؛ وهو ما تسبب للضحية في جرح على مستوى البطن، يخضع بشأنه حاليا للعلاجات الضرورية بإحدى المؤسسات الاستشفائية، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد جرى الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بالقضية والتحقق من الوضع النفسي والعقلي لمرتكب هذه الأفعال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.