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كُتّاب وآراء
إيقاف متورط في الضرب والجرح بالدار البيضاء
أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بولاية أمن الدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء، شخصا تظهر عليه علامات الخلل العقلي، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.
وكان المشتبه فيه قد عرض أحد المصلين بمسجد "الحمد" بالدار البيضاء لاعتداء بواسطة سكين خاص بالمطبخ، دون سبب معقول أو دافع منطقي؛ وهو ما تسبب للضحية في جرح على مستوى البطن، يخضع بشأنه حاليا للعلاجات الضرورية بإحدى المؤسسات الاستشفائية، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
وقد جرى الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بالقضية والتحقق من الوضع النفسي والعقلي لمرتكب هذه الأفعال.