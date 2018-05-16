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الرئيسية | حوادث | قتيلان وجريحان في انهيار سقف بناية في وجدة

قتيلان وجريحان في انهيار سقف بناية في وجدة

قتيلان وجريحان في انهيار سقف بناية في وجدة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 16 ماي 2018 - 20:00

أفادت السلطات المحلية لعمالة وجدة أنجاد أن فتيَيْن يبلغان من العمر حوالي 14 و15 سنة لقيا مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر انهيار جزئي لحائط وسقف بناية قديمة مهجورة بحي النقيب بلميلودي بمدينة وجدة.

وأوضح المصدر ذاته أن الانهيار خلف إصابة فتيَيْن آخريْن بإصابات متفاوتة الخطورة، نقلا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي الفارابي، حيث تقرر توجيه أحدهما، المصاب بكسر على مستوى الفخذ، إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة لتلقي العلاجات التي تستلزمها حالته الصحية.

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