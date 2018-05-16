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كُتّاب وآراء
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الحكم بسجن مصورة نساء في حمام 10 أشهر
الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:11
حسمت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة اليوم في قضية هزت المجتمع المغربي قبل أسابيع قليلة، وتتعلق بسيدة تعمدت تصوير نساء داخل حمام شعبي، إذ ركزت عدسة هاتفها المحمول على سيدتين، إحداهما كانت عارية إلا من لبساها الداخلي.
ونطقت المحكمة بسجن مصورة مقطع "الفيديو" الذي انتشر بشكل لافت في وسائط الاتصال الاجتماعي عشرة أشهر سجنا نافذا مع غرامة مالية؛ فيما حكمت على الشخص الذي "حرضها" على التصوير بغرامة مالية تقدر بـ30 ألف درهم.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أفادت بأن الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية التي باشرتها مصالحها المختصة أسفرت عن تشخيص هوية السيدة التي يشتبه في تصويرها للشريط المذكور، مردفة بأن المصورة قامت بذلك بناء على طلب من شخص تم توقيفه في ما بعد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
1 - لحسن تمارة الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:22
حكم غير كافي بالنسبة للجرم. أعراض الناس رخيصة
3 - جبلي ابن الجبل الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:24
خاص 10 سنين عوض 10 أشهر باش تكون عبرة
4 - الوطنية الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:24
الله خاصها اكثر حتى تكون عبرة للآخرين لان لي دار شي شقفة يسخرها لاغراضه ونزواته الشخصية
5 - ايناس الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:25
حكم غير عااااااادل كان على القاضي يحكم عليها بأقسى عقوبة باش تكون عبرة
6 - من الريف الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:25
10 أشهر قليلة ... و يجب على الدولة إعتقال جميع البنات المتعريات على فايسبوك سواء بالصور او فيديوهات ...
7 - hassan الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:25
لو كانت السيدة العارية والمصورة زوجة او ابنة القاضي الذي اصدر الحكم .... لست ادري ما ستعنيه 10 اشهر بالنسبة له
اما الصور التي تطوف العالم ... فخليها على الله
اين سبق الاصرار والترصد واعراض الناس
اما الصور التي تطوف العالم ... فخليها على الله
اين سبق الاصرار والترصد واعراض الناس
8 - meme الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:26
c'est tout c'est pas beaucoup il lui fallait plus elle a fait une grave erreur c'est comme si elle a filme tt les femmes
9 - امل الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:29
قليلة بزاف ف حقها 10 اشهر.المفروض 10 سنوات.حتى يرتدع من يفكر ان يحدو حدوها.وتكون عبرة لمن يعتبر
10 - ben k الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:29
عشرة اشهر غير كافية لمثل هده الافعال وخاصة ان كان صاحب هده الافعال مقصود لسيدة معنية يجب اقصى العقوبة لو كانت بنت اومرأة مسؤول لعمل له اعاقة مستدامة قبل ان يعتقل
11 - salim الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:29
عشر اشهور قليل في رايي علما ان هناك نقصان عند الاعياد او يحسبوا مدة القضاء و اخيرا جوز شهرين و تخرج
13 - رمضان مبارك الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:44
نتمنى ان نزداد هذه المدة في الاستئناف.
14 - امجوض الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:44
لماذا لم تحكم المحكمة بالسجن ايضا على الذي حرضها على التصوير واكتفت بتغريمه فقط
15 - عبد الله الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:49
الفيديو للأسف نشر على الموقع الأزرق الإباحي و يستطيع العالم أن يطلع عليه. 10 أشهر قليلة في حقها
16 - نور الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:52
خاص تكون، 10سنين لهم بجوج، باش يكونو عبرة لاي واحد سولت له يلعب باعراض الناس.
17 - مغربية من الكويت الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:55
كل الشكر للقضاء المغربي على هذا الحكم فعلا هذه السيدة تعدت الحدود وما قامت به منافي للاخلاق وتصرفها جدا حقير
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