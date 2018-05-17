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الرئيسية | حوادث | حجز 900 طن من القمح الصلب الفاسد بمكناس

حجز 900 طن من القمح الصلب الفاسد بمكناس

حجز 900 طن من القمح الصلب الفاسد بمكناس
هسبريس - و.م.ع
الخميس 17 ماي 2018 - 11:27

حجزت اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بتتبع التموين ومراقبة جودة المواد الغذائية المعدة للاستهلاك بمكناس، أمس الأربعاء، 900 طن من القمح الصلب غير صالح للاستهلاك.

وحسب بلاغ لعمالة مكناس، فإن هذه الكميات المحجوزة تضم 540 طن من القمح الصلب معدة للسحق مخزنة بمطحنة، و360 طن أخرى مخزنة بمستودع سري يتواجد خارج المطحنة غير مصرح به لدى المصالح المعنية ولا يتوفر على الشروط والمعايير الصحية اللازمة، مشيرا الى أنه تمت معاينة "تواجد الحشرات والفئران وآثار الرطوبة بالمستودع المذكور".

كما ضبطت اللجنة التي تتكون من ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة مكناس والسلطة المحلية والأمن الوطني، ثمانية أطنان من دقيق السميد المستدير من القمح الطري من إنتاج المطحنة انتهت مدة صلاحيته ومخزنة مع المنتوجات النهائية المعدة للبيع.

وتم تحرير محاضر مخالفات في ميدان الجودة من طرف المصالح المعنية وأخذ عينات من مجموعة من المواد من أجل التحليل المخبري، مع تشميع المستودعات التي ضبطت بها المواد المشكوك في جودتها، بالإضافة الى حجز المواد المنتهية صلاحيتها من أجل إتلافها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مكناسي متدمر الخميس 17 ماي 2018 - 11:50
وما خفي كان أعظم.لا حول ولا قوة إلا بالله.
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15
2 - ستيتو حمو الخميس 17 ماي 2018 - 11:59
وما خفي كان اعظم ونقطة في بحر الغش بتواطء مع لوبيات رموز الفساد الانتخابي والسلطوي
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10
3 - مول.الحانوت الخميس 17 ماي 2018 - 12:06
في.المخبزات.يضهر.اثار.هاد.القمح.خبز.ليس.
كالخبز.يشبه.الرماد.بقليل.فيجب.على.المختصين.
في.المراقبة.تقفي.اثار.بيع.هاد.الدقيق.قديكون.في.مدن.اخرى.غير.مكناس.كطنجة.والغرب.ورباط
وزرهون.والدواير.كل.السواق.
وشكرا.لمن.بلغ.وله.اجر.كل.صاءم.في.الدنيا
وشكرا.كدالك.للامن.وسلطات.المختصة.
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