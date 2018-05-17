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الرئيسية | حوادث | حجز 110 كلغ من الفضة بميناء طنجة المتوسط

حجز 110 كلغ من الفضة بميناء طنجة المتوسط

حجز 110 كلغ من الفضة بميناء طنجة المتوسط
هسبريس من الرباط
الخميس 17 ماي 2018 - 16:15

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، اليوم الخميس، من ضبط وحجز 110 كيلوغراما من حلي فضية، حاول شخصان إدخالها إلى التراب الوطني دون الحصول على التراخيص الضرورية.

وأفاد مصدر جمركي أن عناصر الجمارك العاملة بنقطة المراقبة بميناء طنجة المتوسط للركاب عثرت على هذه الكمية من الحلي الفضة، من مختلف الأشكال، مخبأة في حقائب بالقرب من خزان وقود حافلة مسافرين مرقمة بإسبانيا، كانت في طريقها لدخول التراب الوطني، قادمة على متن رحلة بحرية من إيطاليا.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم إيقاف سائق الحافلة ومساعده، وهما مغربيا الجنسية، وإحالتها على الشرطة القضائية لاستكمال التحقيق في العملية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالتهما على العدالة.

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