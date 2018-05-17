مصرع شاب في حادث مروري بضواحي سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

توفي شاب في حادثة انزلاق سيارة خفيفة كان على متنها، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، بالنفوذ الترابي لجماعة كيسر أولاد سيدي بن داوود، على مستوى الطريق الجهوية رقم 308 التي ما تزال تعرف إصلاحات لما يقارب السنتين.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك "أ. ب" المزداد سنة 1993 بأولاد بوغادي بخريبكة، القاطن بالنواصر ناحية الدار البيضاء، وافته المنية إثر حادثة سير نتيجة انزلاق سيارة خفيفة كان على متنها متجها من مدينة البروج نحو سطات.

وزادت المصادر نفسها أن رجال الدرك الملكي بالمركز الترابي كيسر سرية سطات، وممثلا عن السلطات المحلية بأولاد سيدي بن داوود، انتقلوا إلى مكان الحادثة، وعملوا على معاينة الجثة، ونقلها عبر سيارة إسعاف تابعة للخدمات الاجتماعية لجماعة كيسر إلى مستودع الأموات بمستشفى سطات.

وأضافت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات أعطى تعليماته للضابطة القضائية بمركز كيسر من أجل فتح بحث قضائي لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، في انتظار نتائج المعاينة أو التشريح الطبي لجثة الضحية.