24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4105:2212:2916:0819:2720:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. فريد أبو سعدة في مشارف (5.00)

  2. الشعب يجني ثمار ما أودعه بصناديق الانتخابات (5.00)

  3. ترامب يصف "المهاجرين غير الشرعيين" في أمريكا بالحيوانات (5.00)

  4. مأساة .. مصرع أخوين في حادث مروري بوزان (5.00)

  5. الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (1) .. التاريخ مصدر إلهام للروح الوطنية (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مأساة .. مصرع أخوين في حادث مروري بوزان

مأساة .. مصرع أخوين في حادث مروري بوزان

مأساة .. مصرع أخوين في حادث مروري بوزان
هسبريس من وزان
الخميس 17 ماي 2018 - 21:05

لفظ شخصان، قبل قليل، أنفاسهما الأخيرة في حادثة سير مميتة وسط مدينة وزان، إثر اصطدام دراجة نارية بشاحنة كبيرة، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.

وأفادت مصادر طبية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الضحيتين أخوان نقلا إلى مستعجلات مستشفى المدينة من طرف عناصر الوقاية المدنية، مستحضرة خطورة الإصابة التي طالتهما وتضرر جمجمتيهما بالكامل بشكل أفضى إلى بروز المخ، لكنهما لم يصمدا طويلا.

عناصر الأمن أشرفت بأمر من النيابة العامة على نقل الهالكين إلى مستودع الأموات، وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات وظروف الحادثة، وتحديد المسؤوليات القانونية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.