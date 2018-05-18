حريق يلتهم العشرات من رزم التبن بمركز تزارين

محمد ايت حساين

أتى حريق، مساء اليوم الخميس، على عشرات من رزم التبن بمركز الجماعة الترابية تزارين، بإقليم زاكورة، مخلفا خسائر مادية لصاحبها دون تسجيل أي إصابة في صفوف المواطنين.

وذكرت مصادر هسبريس أن عناصر الوقاية المدنية بتزارين سيطرت على الحريق الذي مازالت أسبابه مجهولة بعد جهود كبيرة؛ وفي المقابل فتحت مصالح الدرك الملكي بحثا في الموضوع، لرصد ظروف وملابسات اندلاع النيران.

وعلاقة بالموضوع ذاته، حولت الأسواق العشوائية لبيع التبن مجموعة من المناطق بمركز الجماعة الترابية تزارين، بإقليم زاكورة، إلى مناطق قابلة للاشتعال في أي لحظة، خصوصا أن أغلب نقاط بين التبن تتواجد بالقرب من المنازل السكنية.

وأكد عزيز المجاطي، أحد سكان مركز تزارين، أن هذه النقاط المخصصة لبيع التبن تشكل خطرا على الساكنة، موضحا أن "على السلطات المحلية والجماعة الترابية وباقي المتدخلين اتخاذ الإجراءات القانونية في حق التجار وحثهم على نقل التبن خارج مركز الجماعة"، وزاد: "لا يعقل أن يتم بيع التبن داخل المركز بالنظر إلى الصورة السلبية التي يمكن تسويقها لزوار المنطقة".

وأضاف المتحدث، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس: "يجب تخصيص "سويقة" صغيرة لمثل هذه التجارة وإبعادها عن مساكن المواطنين لتفادي وقوع كوارث"، مشيرا إلى أن "حريق اليوم اشتعل بالقرب من عدد من المنازل والمحلات التجارية، ما كان يهددهم بتحول النيران إليها".

محمد فريكس، رئيس المجلس الجماعي لتزارين، أكد أنه اتصل بمصالح الجماعة أمس الأربعاء، لتنبيه التجار إلى ضرورة مغادرة مركز تزارين، وبيع التبن خارج مدار المركز الجماعي، مشيرا إلى أنه بتنسيق مع السلطات المحلية سيضطر إلى تحرير محاضر رسمية في حق هؤلاء في حالة تعنتهم وعدم إبدائهم الرغبة في مغادرة المركز الجماعي.

وأضاف فريكس، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، أن مركز الجماعة ليس المكان المناسب لعرض التبن للبيع، موضحا أن "ذلك يشوه المنظر العام للمركز ويساهم في انتشار الأزبال"، ومختتما: "الجماعة ستعمل على تطبيق القانون لتفادي اندلاع نيران خطيرة مستقبلا".