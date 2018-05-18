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الرئيسية | حوادث | جريمة قتل تهز مراكش في أول أيام الصيام

جريمة قتل تهز مراكش في أول أيام الصيام

جريمة قتل تهز مراكش في أول أيام الصيام
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 18 ماي 2018 - 01:10

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، الخميس، بمنزل عائلته بحي ازيكي بمقاطعة المنارة التابعة لمراكش، إثر تلقيه ضربة قوية من شقيقه.

وحسب مصادر هسبريس فإن الجاني، الذي يبلغ 50 سنة من عمره، ضرب أخاه الهالك على مستوى رأسه بقطعة حديدية ما أدى إلى وفاته في الحين، مرجحة أن تكون أسباب الخلاف عائليه.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدائرة الأمنية 12 تمكنت من اعتقال الجاني بعد تدخلها رفقة السلطة المحلية بالملحقة الإدارية ازيكي وأعوانها، ليتم نقله إلى مقر ولاية أمن مراكش قصد تعميق البحث معه قبل إحالته على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - لاحول ولا قوة الا بالله الجمعة 18 ماي 2018 - 01:37
اللّٰهم ارحمه أكيد في لحظة الغضب تعمى البصيرة،الاخوة علاقة دم مستحيل تكون نية القتل الا ان الفتنة والغضب تجعلان الانسان في حالة من اللاوعي،اللهم غفر له اللهم ارحمه
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