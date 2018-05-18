حوادث دموية تطبع أولى أيام رمضان بوزان

هسبريس من وزان

بينما كانت أغلب الأسر الوزانية تستعد للإفطار في أول أيام رمضان، اهتزت أرجاء "دار الضمانة" على وقع حادث سير أليم أودى بحياة شابين في مقتبل العمر، إثر اصطدام دراجة نارية كان الهالكان يقودانها بسرعة جنونية بشاحنة كبيرة أردتهما قتيلين في الحين، وفق إفادات شهود عيان.

الحادث المروع الذي سجلته دار الضمانة في أول أيام الشهر الفضيل ليس الوحيد، غير أن صداه تجاوز الحيز الجغرافي للمدينة الجبلية، إذ انتشرت صوره كالنار في الهشيم على موقع التواصل الاجتماعي.

كما استقبل مشفى المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم ضحية اعتداء بسلاح أبيض وحالات كثيرة للتشابك بالأيدي عرفتها شوارع وأحياء المدينة الصغيرة، ليطرح السؤال التالي: هل يتعلق الأمر بحوادث عرضية أم أن للصيام و"الترمضينة" دخلا في القضية؟.

غير بعيد عن مقر المجلس البلدي بمدينة وزان سالت دماء أيوب وفكري، اللذين لقيا حتفهما، كشلالات متدفقة عقب ارتطام جمجمتيهما بشاحنة من الحجم الكبير بشكل أفضى إلى تشتت المخ والوجه بالشارع العام.

"رغم المجهودات الكبيرة التي قامت بها عناصر الوقاية المدينة لغسل الطريق إلا أن الحادث، وحوادث أخرى عرفتها المدينة، وفي أول أيام رمضان، لا يجب أن يمر مرور الكرام"، يقول نور الدين عثمان، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، مضيفا: "وجب تشخيص الدوافع والأسباب الواقفة وراء الفاجعة لاتخاذ تدابير استباقية واحترازية تزامنا مع الشهر الكريم، تفاديا لفقدان أرواح أخرى".

وطالب الفاعل الحقوقي، في تصريح لجريدة هسبريس، الجهات الأمنية والسلطات المحلية والإقليمية بالتجند والتعاطي بسلاسة وصرامة في الآن نفسه وتفعيل جولات أمنية ودوريات راكبة وأخرى راجلة بمختلف أحياء المدينة والشوارع الرئيسية والمدارات من أجل استتباب الأمن ومحاربة الجريمة والحوادث وحماية ممتلكات المواطنين.

وشدد المتحدث ذاته على أن الحادث المروع "أماط اللثام عن هشاشة الوضع بمستودع الأموات البلدي في ظل استمرار اسقباله لجثامين ضحايا حوادث السير، وغير ذلك، دون توفره على الشروط الضرورية لمنع تعفن الجثث بثلاجاته المهترئة والمعدودة على أصابع اليد الواحدة"، وفق تعبيره.

وطالب الفاعل الحقوقي الجهات المسؤولة عن تدبير مرفق حفظ الصحة ومستودع الأموات البلدي بالتدخل العاجل احتراما لآدمية الضحايا، معتبرا واقعة "الخميس الأسود" "نذر شؤم تنذر بما هو أسوأ"، وفق تعبيره.