القضاء يدين موظفي شرطة في قضية سرقة

هسبريس من مراكش

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس، موظفي شرطة برتبة حارس أمن بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعد ضلوعهما في قضية تتعلق بالسرقة وإخفاء أشياء محصلة من جناية.

وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها أحال المتهمين السالف ذكرهما على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في حالة اعتقال، لإخضاعهما لإجراءات البحث والتحقيق في قضية سرقة من داخل سيارة كانت متوقفة بحي بوعكاز بتراب مقاطعة المنارة، فأسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكابهما التهم المنسوبة إليهما، لتتقرر إحالتهما على غرفة الجنايات لمحاكمتهما طبقا لفصول المتابعة.

وحسب مصادر هسبريس فإن الشرطيين المشتبه فيهما أخضعا لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وكانت مصالح الأمن توصلت بشكاية تتعلق بسرقة أجهزة إلكترونية وهاتفين محمولين من داخل سيارة خفيفة، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة من ضبط هاتف محمول من ضمن المسروقات لدى أحد الشرطيين، الذين كان يباشران عملهما لاستتباب الأمن بحي بوعكاز القريب من مطار مراكش المنارة الدولي.