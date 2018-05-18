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كُتّاب وآراء
"ماتقيش ولدي" تكشف اعتقال مغتصب قاصرات
كشفت منظمة "ماتقيش ولدي"، من خلال تنسيقيتها بجهة طنجة تطوان الحسيمة، توصلها بشكاية مفادها تعرض ثلاث فتيات قاصرات تتراوح أعمارهن بين 7 و9 سنوات لاعتداء جنسي من طرف رجل سبعيني يشتغل بقالا بحي المرس بطنجة، إذ كان يعمد إلى استدراجهن عن طريق الترغيب والترهيب.
واستمعت المنظمة للضحايا وأسرهن، وفق ما أوردته في بلاغ توصلت به هسبريس، مضيفة أنها بعد تأكدها من صحة الواقعة عمدت إلى مراسلة المصالح الأمنية، ما أفضى إلى اعتقال الجاني وعرضه على أنظار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بطنجة.
وأدانت منظمة "ماتقيش ولدي" الاعتداء، ملتمسة "تدخل السلطات القضائية والضرب بقوة على مثل هؤلاء الجناة"، معلنة أنها تنتصب طرفا في القضية.