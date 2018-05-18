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الرئيسية | حوادث | 9 مصابين في انقلاب سيارة ضواحي اشتوكة

9 مصابين في انقلاب سيارة ضواحي اشتوكة

9 مصابين في انقلاب سيارة ضواحي اشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الجمعة 18 ماي 2018 - 19:01

أصيب تسعة عمال زراعيين، ضمنهم نساء، بجروح متفاوتة الخطورة؛ وذلك إثر انقلاب سيارة فلاحية كانت تُقلهم في اتجاه مقرات سكناهم، على مستوى دوار "سيدي بومزكيد" بالجماعة الترابية إمي امقورن، ضواحي اشتوكة آيت باها، بعد زوال اليوم الجمعة.

ووفق مصادر هسبريس فقد نُقل المصابون إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي لتلقي العلاجات الضرورية؛ فيما يُنتظر توجيه آخرين صوب المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني لخطورة إصابتهم.

وفور إخطارها، انتقلت إلى مكان الحادث مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى، حيث جرى فتح تحقيق في أسباب وظروف انقلاب السيارة، وذلك بتعليمات من النيابة العامة.

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