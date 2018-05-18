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الرئيسية | حوادث | الشرطة تحقق في ملابسات محاولة اختطاف طفلة

الشرطة تحقق في ملابسات محاولة اختطاف طفلة

الشرطة تحقق في ملابسات محاولة اختطاف طفلة
هسبريس من الرباط
الجمعة 18 ماي 2018 - 17:45

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الجمعة، وذلك بهدف تحديد ظروف وملابسات قيام شخص بمحاولة اختطاف طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بإشعار مفاده أن سكان حي "الخبازات" بمدينة القنيطرة حاصروا المشتبه فيه البالغ من العمر 31 سنة، وذلك بعدما حاول اختطاف الطفلة في غفلة من والدتها عندما كانت داخل محل لبيع المواد الاستهلاكية.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما يجري الاستماع إلى الضحية والشهود، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - امراة الجمعة 18 ماي 2018 - 18:15
ارجوا من النساء المغربيات المزيد من اﻻهتمام باطفالهن وان يتفادين كترة التجمعات في اﻻزقة واﻻسواق والشوارع ويتركن اطفالهن يلعبن ويتعرضن للاختطاف.المزيد المزيد من الحيطة.فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
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33
2 - أمين الجمعة 18 ماي 2018 - 18:16
كانتمنا يكونو السكان دارو الواجب معا هاد المجرم قبل ما يسلموه للشرطة يبردو لينا القلب شويا
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26
3 - intidam الجمعة 18 ماي 2018 - 18:22
الله يعطيكم الصحة برافو عليكم اما المجرم يحب معاقبته بأقصى العقوبات وإن كان ممكنا الاعدام
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