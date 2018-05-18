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كُتّاب وآراء
الشرطة تحقق في ملابسات محاولة اختطاف طفلة
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الجمعة، وذلك بهدف تحديد ظروف وملابسات قيام شخص بمحاولة اختطاف طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بإشعار مفاده أن سكان حي "الخبازات" بمدينة القنيطرة حاصروا المشتبه فيه البالغ من العمر 31 سنة، وذلك بعدما حاول اختطاف الطفلة في غفلة من والدتها عندما كانت داخل محل لبيع المواد الاستهلاكية.
وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما يجري الاستماع إلى الضحية والشهود، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.