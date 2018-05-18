24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:40
|05:21
|12:29
|16:09
|19:28
|20:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العلاقات الجنسية داخل المجتمعات القديمة
- الكتبي: الإمارات تحترم سيادة المغرب وتنشر الاعتدال بالمنطقة
- حكاية سيدي مومن
- دراجات بالطاقة الشمسية
- غلاء الأسماك
نفقات المغاربة تتزايد في رمضان .. وخبير يحذر من تخمة البطون (5.00)
التاريخ المحاصر -2- .. مغرب البحث عن شخصية "البطل المنقذ" (5.00)
- التهديد بمتابعة "المُقاطعين" يُخرج مسيرات احتجاجية في رمضان - (162)
- نشطاء الإفطار العلني يستعينون بآية قرآنية لإلغاء "الفصل 222" - (135)
- نشطاء يطلقون حملة "خليها تحماض" لمقاطعة "حريرة رمضان" - (106)
- تصعيد ميداني .. البوليساريو تجري مناورات عسكرية بالمنطقة العازلة - (92)
- الجدل يلف تقرير لجنة الاستطلاع حول أرباح شركات المحروقات - (88)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جريمة قتل بشعة قبل أذان المغرب بالبيضاء
اهتزت منطقة الحي المحمدي بالدار البيضاء، مساء اليوم، قبل أذان المغرب، على وقع جريمة قتل بشعة حين أقدم تاجر شاب على قتل زميل له بواسطة سلاح أبيض.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن شجارا نشب بين بائعي خضر متجولين قرب قيسارية الحي المحمدي تطور إلى جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العشرينات من عمره.
وأكدت مصادر الجريدة أن الشابين دخلا في نقاش حاد حول استغلال مكان لبيع الخضر قرب قيسارية الحي المحمدي، فعمد الشاب الملقب بـ"الشينوي"، بعدما تعرض للدفع من طرف بائع للطماطم، إلى جلب سكين من أحد الجزارين.
وأضافت المصادر نفسها أن الشاب المذكور وجه طعنة خفيفة لبائع الطماطم بواسطة السكين قصد إخافته، وبالتالي الحصول على مكان لوضع عربته، غير أن المعتدى عليه حاول القيام بعد سقوطه، ما دفع الجاني إلى توجيه طعنة له بواسطة السكين أردته قتيلا على الفور.
وأمام هذه الواقعة، اضطر الجاني المزداد سنة 1994 إلى الفرار، بينما حلت عناصر الشرطة العلمية ومختلف السلطات وسيارة الإسعاف بعد تلقي إخبارية حول الواقعة، ليتم فتح تحقيق في النازلة.
واستنفرت الدائرة الأمنية 36 التابعة لمنطقة عين السبع الحي المحمدي عناصرها، إلى جانب عناصر فرقة الدراجين، ليتم توقيف المشتبه فيه بعد مطاردته على مستوى شارع مصطفى المعاني، كما جرى حجز السكين الذي قام برميه قبل الوصول إليه.
وجرى نقل المشتبه فيه بعد توقيفه إلى مقر الدائرة الأمنية قصد تعميق البحث معه قبل إحالته على النيابة العامة المختصة؛ بينما تم نقلت جثة البائع إلى مستودع الأموات قصد التشريح.