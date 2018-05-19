مصالح درك تمصلوحت تحقق في وفاة فرنسي

إبراهيم مغراوي

فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لتمصلوحت، ضواحي مراكش، الجمعة، تحقيقا أوليا بإذن النيابة العامة من أجل معرفة الأسباب الواقفة وراء وفاة مقيم فرنسي بمركب سياحي بالجماعة المذكورة.

وفور توصلها بإشعار في الموضوع، انتقلت السلطة المحلية ومختلف الأجهزة الأمنية، بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، إلى مكان الحادث، لجمع كل المعطيات التي يمكن أن تفيد في التحقيق.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك، وهو في عقده الثامن، وجد جثة هامدة داخل المؤسسة نفسها، وكان قيد حياته يتعاطى للفن التشكيلي، وخضع أخيرا لعملية جراحية على مستوى القلب.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك أشرفت على نقل جثة الهالك بواسطة سيارة الوقاية المدنية إلى مستودع الأموات بباب دكالة بمراكش، لإخضاعها للتشريح الطبي، قصد كشف ظروف الوفاة.