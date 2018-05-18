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الرئيسية | حوادث | أم عازبة "مختلة" تضع مولودا بـ"دار الضمانة"

أم عازبة "مختلة" تضع مولودا بـ"دار الضمانة"

أم عازبة "مختلة" تضع مولودا بـ"دار الضمانة"
هسبريس من وزان
الجمعة 18 ماي 2018 - 22:15

سجل المستشفى الإقليمي أبو القاسم الزهراوي بوزان، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، حالة وضع أم عازبة لمولود بقسم الولادة.

وفي تفاصيل الواقعة أوضحت مصادر هسبريس أن الأمر يتعلق بسيدة ثلاثينية تعاني من مرض نفسي، وتنحدر من جماعة سيدي رضوان بإقليم وزان، وضعت مولودها دون أن تدلي للمؤسسة الصحية بأي وثيقة تبث هويتها أو هوية والد الطفل.

وتمت إحالة المعنية على المستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون لاستكمال فترة الاستشفاء، في حين تعذر حضور عناصر الشرطة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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