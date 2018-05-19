24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:39
|05:20
|12:29
|16:09
|19:29
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العلاقات الجنسية داخل المجتمعات القديمة
- الكتبي: الإمارات تحترم سيادة المغرب وتنشر الاعتدال بالمنطقة
- دراجات بالطاقة الشمسية
- غلاء الأسماك
- رمضان .. اقتصاد وإسراف
نفقات المغاربة تتزايد في رمضان .. وخبير يحذر من تخمة البطون (5.00)
التاريخ المحاصر -2- .. مغرب البحث عن شخصية "البطل المنقذ" (5.00)
- التهديد بمتابعة "المُقاطعين" يُخرج مسيرات احتجاجية في رمضان - (176)
- نشطاء الإفطار العلني يستعينون بآية قرآنية لإلغاء "الفصل 222" - (150)
- "الأكل ليس جريمة" حملة لإلغاء تجريم الإفطار العلني في رمضان - (132)
- تصعيد ميداني .. البوليساريو تجري مناورات عسكرية بالمنطقة العازلة - (96)
- الجدل يلف تقرير لجنة الاستطلاع حول أرباح شركات المحروقات - (88)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إعادة تمثيل جريمة سرقة مجوهرات بمراكش
جرت بمدينة مراكش، الجمعة، أطوار إعادة تمثيل جريمة تتعلق بالسرقة الموصوفة كانت فيلا بحي تاركة بمقاطعة جليز مسرحا لها، حيث قام شخصان مجهولان، بتاريخ 09 ماي الجاري، باقتحامها وتكبيل الخادمة وتكميم فمها بشريط لاصق، والاستيلاء بعد ذلك على صندوق حديدي به كمية من الحلي الذهبية ومبالغ مالية، بالإضافة إلى هاتفين محمولين وآلة تصوير، قبل أن يغادرا نحو وجهة مجهولة.
واستقدمت المصالح الأمنية لمراكش إلى مسرح الجريمة المشتبه في تورطهما المباشر في ارتكاب هذه الجريمة، بعدما تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش من إيقافهما خارج المدينة، وإخضاعهما للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة.
وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن "الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية، مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية لتقنيي مسرح الجريمة، مكنت من تحديد هويتي المشتبه بهما ومكان تواجدهما، حيث تسنى إيقافهما من طرف فرقة خاصة تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، واسترجاع معظم
المسروقات، إضافة إلى اعتقال مشتبه بهما آخرين شاركا في التخطيط للعملية، إلى جانب صائغ اقتنى بعضا من المجوهرات المسروقة.
يذكر أن الموقوفين تم إخضاعهما للحراسة النظرية، في إطار البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الذي بين أن أحد المشتبه بهما الرئيسيين يشكل مذكرة بحث على الصعيد الوطني بتهمة السرقة الموصوفة.
هذا، وخلف توقيف المعنيين بالأمر استحسانا كبيرا لدى ساكنة حي تاركة التي حضرت بكثافة إلى مكان تمثيل الجريمة.