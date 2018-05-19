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الرئيسية | حوادث | إعادة تمثيل جريمة سرقة مجوهرات بمراكش

إعادة تمثيل جريمة سرقة مجوهرات بمراكش

إعادة تمثيل جريمة سرقة مجوهرات بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 19 ماي 2018 - 00:47

جرت بمدينة مراكش، الجمعة، أطوار إعادة تمثيل جريمة تتعلق بالسرقة الموصوفة كانت فيلا بحي تاركة بمقاطعة جليز مسرحا لها، حيث قام شخصان مجهولان، بتاريخ 09 ماي الجاري، باقتحامها وتكبيل الخادمة وتكميم فمها بشريط لاصق، والاستيلاء بعد ذلك على صندوق حديدي به كمية من الحلي الذهبية ومبالغ مالية، بالإضافة إلى هاتفين محمولين وآلة تصوير، قبل أن يغادرا نحو وجهة مجهولة.

واستقدمت المصالح الأمنية لمراكش إلى مسرح الجريمة المشتبه في تورطهما المباشر في ارتكاب هذه الجريمة، بعدما تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش من إيقافهما خارج المدينة، وإخضاعهما للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن "الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية، مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية لتقنيي مسرح الجريمة، مكنت من تحديد هويتي المشتبه بهما ومكان تواجدهما، حيث تسنى إيقافهما من طرف فرقة خاصة تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، واسترجاع معظم

المسروقات، إضافة إلى اعتقال مشتبه بهما آخرين شاركا في التخطيط للعملية، إلى جانب صائغ اقتنى بعضا من المجوهرات المسروقة.

يذكر أن الموقوفين تم إخضاعهما للحراسة النظرية، في إطار البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الذي بين أن أحد المشتبه بهما الرئيسيين يشكل مذكرة بحث على الصعيد الوطني بتهمة السرقة الموصوفة.

هذا، وخلف توقيف المعنيين بالأمر استحسانا كبيرا لدى ساكنة حي تاركة التي حضرت بكثافة إلى مكان تمثيل الجريمة.

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