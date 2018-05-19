سرقة علب أنسولين من مستوصف في خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

تعرض المركز الصحي لجماعة حطان، المعروفة محليا باسم "الشَّعْبة"، بإقليم خريبكة، لعملية اقتحام من طرف أشخاص مجهولين، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وسرقة كمية من الأنسولين.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن مصالح الدرك الملكي توصلت بشكاية تفيد بقيام مجهولين بتسلق السور القصير لمستوصف حطان، واقتحام الغرفة التي توجد بها ثلاجة الأدوية.

وأضافت المصادر ذاتها أن اللصوص قاموا ببعثرة محتويات الغرفة والعبث بها، وسرقة 5 علب من الأنسولين، تحتوي كل علبة منها على 10 وحدات، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وفور توصل المصالح الأمنية بالخبر، انتقلت فرقة من مصلحة التشخيص القضائي، التابعة لسرية الدرك الملكي بخريبكة، إلى المستوصف، وعملت على رفع البصمات وفتح تحقيق، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل الوصول إلى الواقفين وراء عملية السرقة.

وأفادت مصادر الجريدة أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها هذا المركز الصحي للاقتحام والتخريب والسرقة، حيث يستغل اللصوص غياب الحراسة الليلية بالمرفق من أجل العبث بمحتوياته وتجهيزاته، في انتظار تدخل المصالح المعنية لتأهيل البنية التحتية للمستوصف، وتعزيزه بحارس ليلي.