24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:39
|05:20
|12:29
|16:09
|19:29
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العلاقات الجنسية داخل المجتمعات القديمة
- الكتبي: الإمارات تحترم سيادة المغرب وتنشر الاعتدال بالمنطقة
- دراجات بالطاقة الشمسية
- غلاء الأسماك
- رمضان .. اقتصاد وإسراف
نفقات المغاربة تتزايد في رمضان .. وخبير يحذر من تخمة البطون (5.00)
التاريخ المحاصر -2- .. مغرب البحث عن شخصية "البطل المنقذ" (5.00)
- التهديد بمتابعة "المُقاطعين" يُخرج مسيرات احتجاجية في رمضان - (176)
- نشطاء الإفطار العلني يستعينون بآية قرآنية لإلغاء "الفصل 222" - (150)
- "الأكل ليس جريمة" حملة لإلغاء تجريم الإفطار العلني في رمضان - (132)
- تصعيد ميداني .. البوليساريو تجري مناورات عسكرية بالمنطقة العازلة - (96)
- الجدل يلف تقرير لجنة الاستطلاع حول أرباح شركات المحروقات - (88)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سرقة علب أنسولين من مستوصف في خريبكة
تعرض المركز الصحي لجماعة حطان، المعروفة محليا باسم "الشَّعْبة"، بإقليم خريبكة، لعملية اقتحام من طرف أشخاص مجهولين، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وسرقة كمية من الأنسولين.
وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن مصالح الدرك الملكي توصلت بشكاية تفيد بقيام مجهولين بتسلق السور القصير لمستوصف حطان، واقتحام الغرفة التي توجد بها ثلاجة الأدوية.
وأضافت المصادر ذاتها أن اللصوص قاموا ببعثرة محتويات الغرفة والعبث بها، وسرقة 5 علب من الأنسولين، تحتوي كل علبة منها على 10 وحدات، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة.
وفور توصل المصالح الأمنية بالخبر، انتقلت فرقة من مصلحة التشخيص القضائي، التابعة لسرية الدرك الملكي بخريبكة، إلى المستوصف، وعملت على رفع البصمات وفتح تحقيق، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل الوصول إلى الواقفين وراء عملية السرقة.
وأفادت مصادر الجريدة أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها هذا المركز الصحي للاقتحام والتخريب والسرقة، حيث يستغل اللصوص غياب الحراسة الليلية بالمرفق من أجل العبث بمحتوياته وتجهيزاته، في انتظار تدخل المصالح المعنية لتأهيل البنية التحتية للمستوصف، وتعزيزه بحارس ليلي.