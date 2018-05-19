جثة بقناة للمياه تكشف جريمة قتل باشتوكة

هسبريس من اشتوكة آيت باها

أفضت التحريات التي أجرتها عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي التابع لسرية بيوكرى إلى توقيف مالك ضيعة فلاحية تقع في الجنوب الشرقي للجماعة الترابية بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، وعامليْن آخرين بالضيعة نفسها، للاشتباه في تورطهم في مصرع عامل غرقا بقناة لمياه السقي.

وجرى تقديم الموقوفين أمام أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، التي قرّرت الاحتفاظ بمالك الضيعة وأحد العمال رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لآيت ملول، ومتابعة العامل الآخر في حالة سراح، في انتظار عرضهما على أنظار قاضي التحقيق لتعميق البحث معهما حول احتمال وقوفهما وراء غرق الضحية الذي ينحدر من منطقة الصويرة.

وكانت مصالح الوقاية المدنية قد انتشلت، يوم الثلاثاء الماضي، جثة شخص يبلغ عمره 42 سنة من قناة لمياه السقي بالمدار السقوي لسد يوسف ابن تاشفين، على مستوى الجنوب الشرقي للجماعة الترابية بلفاع، باشتوكة آيت باها.

ووفقا لشهود عيان، فقد توارى المفارق للحياة، الذي كان قيد حياته يشتغل بضيعة فلاحية، عن الأنظار لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، قبل أن تطفو جثته، التي بدأت في التحلل، على سطح مياه قناة السقي، ليتم إخطار السلطات المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية.

وبأمر من النيابة العامة، جرى توجيه الجثة إلى مصلحة الطلب الشرعي بأكادير من أجل تشريحها وتحديد أسباب الوفاة، كما عهد لمصالح المركز القضائي لدرك بيوكرى بتعميق البحث حول ظروف غرق الضحية، قبل أن تُفضي التحريات الأولية إلى اكتشاف جريمة قتل تمثلت في التخلص من العامل وسط مياه قناة السقي.