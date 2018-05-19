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كُتّاب وآراء
الدرك يحقق في وفاة فرنسي بجماعة تمصلوحت
فتحت مصالح المركز القضائي للدرك التابعة للقيادة الجهوية للدرك بمراكش، اليوم السبت، تحقيقاتها الأولية وتحرياتها، تحت إشراف النيابة العامة، في شأن الوفاة الغامضة لفرنسي، من هواة الفن التشكيلي، بإحدى الاقامات السياحية بالجماعة القروية تمصلوحت بإقليم الحوز.
وبمجرد إخبارها بالحادث، انتقلت مصالح الدرك الملكي إلى الإقامة السياحية المذكورة، وشرعت في القيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق، وتم الاتصال بأقارب الضحية لمعرفة ما إذا كان يعاني قيد حياته من مرض مزمن، في الوقت الذي تم نقل جثته إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية في بداية عقده الثامن، اختار الجماعة القروية تمصلوحت بإقليم الحوز لإنجاز لوحاته التشكيلية، والاستمتاع بجمالية المنطقة وبطبيعتها الخلابة، قبل أن يجري العثور عليه أمس الجمعة جثة هامدة بإحدى غرف الإقامة السياحية المذكورة وبجانبه لوحاته التشكيلية.