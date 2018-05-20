الأمن يحقق في وفاة طبيب متقاعد بمدينة آسفي

ابراهيم مغراوي

فتحت مصالح الشرطة بالمنطقة الأمنية لمدينة أسفي، السبت، بأمر من النيابة العامة، تحقيقا أوليا لتحديد الأسباب التي أدت إلى وفاة طبيب متقاعد، أمس الجمعة، بمنزله الكائن بحي أنس بعاصمة عبدة.

وفور تلقي مصالح الأمن لإشعار بخصوص هذا الحادث، انتقلت عناصر الشرطة العلمية والمحققون إلى شقة الضحية للقيام بالتحريات الأولية، وجمع كل المعطيات التي يمكن أن تساعد في التحقيق للكشف عن أسباب الوفاة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن مصالح الأمن عثرت على المعني بالأمر جثة هامدة فوق سطح المنزل، مشنوقة بحبل ربط بأحد القضبان الحديدية.

وأوضحت مصادر طبية لهسبريس أن الجثة لا تحمل أية آثار بارزة للاعتداء، مضيفة أن تشريحها من طرف الطب الشرعي سيوضح بشكل جلي ظروف الوفاة.

يذكر أن مدينة أسفي عرفت مؤخرا واقعة انتحار فتاة رمت بنفسها من جرف صخري بالشاطئ، وقتل شاب في عقده الثالث لوالدته بعد أن وجه لها ضربة بقنينة غاز على مستوى الرأس.