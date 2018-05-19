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كُتّاب وآراء
الرشوة تقود عون سلطة إلى المحاكمة بإمنتانوت
أحالت مصالح الدرك الملكي بشيشاوة، اليوم السبت، عون سلطة برتبة مقدم بجماعة وقيادة ايدويران متورط في قضية رشوة، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، لاستنطاقه بخصوص التهمة المنسوبة إليه، في انتظار تحرير المتابعة القانونية في حقه، قبل عرضه على المحاكمة.
ويواجه المتهم الذي تم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة، تهمة الارتشاء من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادتين 128 و248 من القانون الجنائي.
وجاء توقيف المتهم، بحسب مصادر هسبريس، بعدما تم التبليغ عنه من طرف مواطن بواسطة الرقم الأخضر الذي وضعته وزارة العدل لهذا الغرض، عندما طلب المتهم من المشتكي مبلغا ماليا قدر بـ 4000 درهم مقابل تمكينه من وثائق إدارية.
وأضافت المصادر نفسها أن الكمين الذي تم وضع لعون السلطة، تحت إشراف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية والدرك الملكي، أسفر عن توقيف المتهم متلبسا بتسلم مبلغ 4000 درهم كرشوة من طرف الضحية بجوار منزله.