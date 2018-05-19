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كُتّاب وآراء
مواجهات طلابية تنتهي بجريمة قتل في أكادير
لقي طالب مصرعه، اليوم السبت، فور وصوله إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، متأثرا بجروح بليغة نجمت عن تعرضه للضرب خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين.
مصادر هسبريس أوردت أن الهالك توفي بعد وصوله إلى المشفى على متن سيارة إسعاف أقلته من المكان الذي شهد المواجهات الدامية التي اندلعت بين فصيلين طلابيين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير.
ذات المصادر أفادت أن المناوشات بدات منذ ما يزيد عن أسبوع، بدأت بكتابات حائطية بالصباغة، ثم تطورت قبل يومين إلى مطاردات بكل من حي السلام وحي الداخلة بين فصيل الحركة الثقافية الأمازيغية وفصيل الطلبة الصحراويين.
وزادت المصادر نفسها أن الفصيلين حولا فضاء كلية الآداب صباح السبت إلى ساحة حرب بالحجارة والاسلحة البيضاء.
وقد تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات، بناء على تعليمات النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة وفتح تحقيق معمق لتوقيف الواقفين وراء الجريمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
لا عجب في تقاتل الإخوة في الوطن والمعتقد إذ من يطلع على مستوى تحصيلهم العلمي يدرك حجم المأساة وأنهم لن يحسنوا أكثر مما هم فيه من عنف وعداوة و"تكلاخ"
إن السؤال هم حول من يقف وراء هذه الجرائم المنظمة :
هل هي أحزاب بعقلياتها الثورية المتقادمة العدمية؟؟؟
أم هي أياد خفية تحرك الساكن و"تخلوض" من غير حسيب ولا رقيب؟؟؟
أم أنه مستوى العنصرية الذي بدأ يتقوى ويتجبر وينذر بالخطر؟؟؟؟
أم أنها فقط الجهل المركب والمستوى المعرفي المنعدم وسخونة الرأس وكثرة البسالة ؟؟؟
أفيقوا يا من وحلتوها... فكوها قبل ما تصبح الفتنة الطائشة....
ماهذه السلوكات هل هذا مستوى الجامعة المغربية هل غيبت العقول وتركت المجال للجهل والتعصب والتفرقة أم أن تدني الفكر والرقي قد طغى
فإن كان هذا مايحدث في الجامعة فلا لوم إذا على الإنسان البسيط الجاهل
أين هي الدولة ومؤسساتها من هذا؟؟
وهل الحرية تعني عدم تقبل الآخر وإن اختلفت معه هي فوضى إذا
لك الله ياوطني اللهم اهدي شبابنا لما تحبه وترضاه وأبعد عنهم من يلوثون عقولهم وأفكارهم
أين الآداب و اﻻنسانية التي تدرس
لا انسى هنا التذكير بان الطالب الجامعي فقد كل تقدير واحترام لكسله وتخاذله وغدره لزملائه الطلبة من اي ثقافة كانوا واكتفائه بالتدخين والتسكع بالحرم الجامعي فاسدا مفسدا بل لتحوله في احيان كثيرة الى شخص ذو سوابق عدلية خطيرة
اين نحن من التعليم والتربية ؟ وهل هذا هو الدور الحقيقي لاحزابنا السياسية في البلاد ؟؟؟
هاده الكلية بها عناصر موالية للبوليزاريو ينشرون ما تعلموه في معسكرات الجزائر
هادشي راه بسال بزاف وأين هي السلطة ؟ الجامعة خصها تكون صالحة الا للعلم اما الأحزاب او الجماعات الخزبلاعاتية ما عندهاش الحق تكون داخل الجامعة ياناس . طلبو العلم او باراكا ما طلبو في الجهل راكم اولاد المستقبل . واش هاد الناس غادي يعول عليهم المغرب بهاذ العقلية ديال الكلاخ ؟ الله يستر فين ما حطيتي يديك في هاذ البلاد السعيدة فيها الوسخ والعقلية الخامجة. اجيو تشوفو اسيادكم في الجامعات الأوروبية والله حتى تبكيو الدم او تشوفو راسكم اش من مستوى فيه ، الجامعة غير بالفم اما العقلية دوارية خامجة.
اش خاصك العريان خاتم ا مولاي.
بنادم مشبعان حتى فكرشو أو قاليق الفصيل الفلاني أو...المشكلة الكبيرة هو غي ولاد الحازقين الله اهدي ماخلق أو صافي.