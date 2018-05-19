مواجهات طلابية تنتهي بجريمة قتل في أكادير‎

هسبريس من أكادير

لقي طالب مصرعه، اليوم السبت، فور وصوله إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، متأثرا بجروح بليغة نجمت عن تعرضه للضرب خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين.

مصادر هسبريس أوردت أن الهالك توفي بعد وصوله إلى المشفى على متن سيارة إسعاف أقلته من المكان الذي شهد المواجهات الدامية التي اندلعت بين فصيلين طلابيين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير.

ذات المصادر أفادت أن المناوشات بدات منذ ما يزيد عن أسبوع، بدأت بكتابات حائطية بالصباغة، ثم تطورت قبل يومين إلى مطاردات بكل من حي السلام وحي الداخلة بين فصيل الحركة الثقافية الأمازيغية وفصيل الطلبة الصحراويين.

وزادت المصادر نفسها أن الفصيلين حولا فضاء كلية الآداب صباح السبت إلى ساحة حرب بالحجارة والاسلحة البيضاء.

وقد تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات، بناء على تعليمات النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة وفتح تحقيق معمق لتوقيف الواقفين وراء الجريمة.