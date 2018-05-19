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الرئيسية | حوادث | مواجهات طلابية تنتهي بجريمة قتل في أكادير‎

مواجهات طلابية تنتهي بجريمة قتل في أكادير‎

مواجهات طلابية تنتهي بجريمة قتل في أكادير‎
هسبريس من أكادير
السبت 19 ماي 2018 - 13:45

لقي طالب مصرعه، اليوم السبت، فور وصوله إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، متأثرا بجروح بليغة نجمت عن تعرضه للضرب خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين.

مصادر هسبريس أوردت أن الهالك توفي بعد وصوله إلى المشفى على متن سيارة إسعاف أقلته من المكان الذي شهد المواجهات الدامية التي اندلعت بين فصيلين طلابيين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير.

ذات المصادر أفادت أن المناوشات بدات منذ ما يزيد عن أسبوع، بدأت بكتابات حائطية بالصباغة، ثم تطورت قبل يومين إلى مطاردات بكل من حي السلام وحي الداخلة بين فصيل الحركة الثقافية الأمازيغية وفصيل الطلبة الصحراويين.

وزادت المصادر نفسها أن الفصيلين حولا فضاء كلية الآداب صباح السبت إلى ساحة حرب بالحجارة والاسلحة البيضاء.

وقد تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات، بناء على تعليمات النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة وفتح تحقيق معمق لتوقيف الواقفين وراء الجريمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - فاطمة مغربية السبت 19 ماي 2018 - 13:55
طلاب كلية الآداب والعلوم الانسانية الله اكبر على الآداب والإنسانية
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174
2 - Seddam السبت 19 ماي 2018 - 13:55
في الدول المتقدمة يذهب الطلبة للجامعات طلبا للعلم و التحصيل و الحصول على أعلى الدرجات،أما في بلدنا فيذهب الطلبة إلى الجامعات من أجل الاقتتال من أجل أفكار أكل عليها الذهر و شرب.
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183
3 - ورزازات السبت 19 ماي 2018 - 13:56
لا حول ولا قوة الا بالله . واش اعباد الله هذا شهر الغفران ولا شهر القتيل . ويوميا جريمة قتل بزاف هاذشي. كولشي مرمضن ياربي سلامة . الله ارحم الضحية واصبر عائلتو فهاذ النهار .
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78
4 - Abdel السبت 19 ماي 2018 - 13:57
Voilà donc un exemple de l’idiotie de certains de nos concitoyens. Les gens ne savent plus quoi faire de leurs vies, ils sont dans la totale ignorance au point d’oublier pourquoi ils sont allés à l’université. Quelle pourrait être la cause du conflit ?! Aussi bidon soit-elle, les gars se sont emportés par de fausses convictions, de faux objectifs. En voilà les conséquences !
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48
5 - طالب السبت 19 ماي 2018 - 13:57
من بين الاسباب لي خلات الجامعات المغربية في رتب متأخرة هوما هاد الحلقيات و التجمعات الطلابية الحزبية
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95
6 - zegay السبت 19 ماي 2018 - 13:59
الجامعة للعلم وليست لكم يا فصائل العدم
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102
7 - ابن زهر السبت 19 ماي 2018 - 13:59
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. إنه شهر رمضان المبارك شهر التسامح والتآزر وفيه نسمع اخبارا تدمي القلب . إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبي الله ونعم الوكيل.
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45
8 - Yasmina alaoui السبت 19 ماي 2018 - 13:59
اس هاد الفوضى اللي ولات .....فينك الوزير التعليم..?
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23
9 - امجوض السبت 19 ماي 2018 - 14:01
كاليك طلبة اشكيقراو هادو غير تحرميات او حتى في هاذ الشهر الكريم او صايمين زعما
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30
10 - صحراوية منشقة السبت 19 ماي 2018 - 14:02
اظن ان كل من درس في كلية اكاذير يعرف ان ضصارة الصحرويين سببها تساهل دولة معهم و انهم من يسفز الاخريين اولا بشعارات انفصالية و ان مبدا تهجم كاكلاب على اسد واحد جعلت ااجميع يكرههم غلن تجد صحراويا يواجهك برجولة اي كان سبب ولو خلاف على كرسي بل سيجلب رفاقه لان مم صعب ان تجد صحراويا رجلا كااهل الريف لن يتحامو على رجل لان اخلاقهم اخلاق رجال
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55
11 - مغربي السبت 19 ماي 2018 - 14:03
هذا ما يراد للجامعة من صرح للعلم والتعليم إلى مسرح للجريمة البليدة ..
لا عجب في تقاتل الإخوة في الوطن والمعتقد إذ من يطلع على مستوى تحصيلهم العلمي يدرك حجم المأساة وأنهم لن يحسنوا أكثر مما هم فيه من عنف وعداوة و"تكلاخ"
إن السؤال هم حول من يقف وراء هذه الجرائم المنظمة :
هل هي أحزاب بعقلياتها الثورية المتقادمة العدمية؟؟؟
أم هي أياد خفية تحرك الساكن و"تخلوض" من غير حسيب ولا رقيب؟؟؟
أم أنه مستوى العنصرية الذي بدأ يتقوى ويتجبر وينذر بالخطر؟؟؟؟
أم أنها فقط الجهل المركب والمستوى المعرفي المنعدم وسخونة الرأس وكثرة البسالة ؟؟؟
أفيقوا يا من وحلتوها... فكوها قبل ما تصبح الفتنة الطائشة....
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12
12 - الوطنية السبت 19 ماي 2018 - 14:07
اسبوع من المطاردات بين الفصيلين ايوا فين هو المخزن فين هي الشرطة . ولا المقولة ما نجيوا حتى يسيل الدم ها هي روح تنضاف الى عدد الطلبة الذين يموتون بسبب انتمائهم الى فصيل دون الآخر
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24
13 - متابع السبت 19 ماي 2018 - 14:07
حسبنا الله ونعم الوكيل
ماهذه السلوكات هل هذا مستوى الجامعة المغربية هل غيبت العقول وتركت المجال للجهل والتعصب والتفرقة أم أن تدني الفكر والرقي قد طغى
فإن كان هذا مايحدث في الجامعة فلا لوم إذا على الإنسان البسيط الجاهل
أين هي الدولة ومؤسساتها من هذا؟؟
وهل الحرية تعني عدم تقبل الآخر وإن اختلفت معه هي فوضى إذا
لك الله ياوطني اللهم اهدي شبابنا لما تحبه وترضاه وأبعد عنهم من يلوثون عقولهم وأفكارهم
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8
14 - mustapha السبت 19 ماي 2018 - 14:08
لاحولة ولاقوة الا بالله انتم مسلمون ولافرق بن الامازيغي والصحراوي ومن ادرى ان يكون داك الصحراوي اصله امازيغي و الامازغي اصله صحراوي
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9
15 - Ali السبت 19 ماي 2018 - 14:08
اين كان الامن منذ أسبوع و عند بداية المواجهات الدامية
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12
16 - عبد الكبير السبت 19 ماي 2018 - 14:09
شاهدت فيديو على اليوتيوب أن في أمريكا الآباء يرفضون حتى تسجيل أبناءهم في الجامعات التي تتدخل في السياسة و لو اظطرو لتركهم في البيت دون دراسة! أمريكا و ترفض هذا إذن ما علينا إلا إيجاد حل فوري لهاته المصيبة كذلك قبل أن نظطر في المستقبل أن نترك أولادنا في المنزل كذلك!
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8
17 - غريب في بلادي السبت 19 ماي 2018 - 14:10
إلى متى سنعي بأننا أخوة رغم اختلاف الرأي والعقيدة والانتماء لماذا هذا الحقد الدفين لماذا ندع الحاقدين والأعداء يضحكون ويتلددون بفرقتنا ....انهم يزرعون الفتنة لنقتل بعضنا البعض بدون أن يشنوا حروب علينا ....استفيقوا........ دعونا لنتعايش ونحيا وننبد الخلفات فالموت واحد إذا جاء فالله سبحانه لايسالنا عن انتماء ولا حزب ولا ..... اتقوا الله ورحموا أنفسكم والخلق يرحمنا الرحيم الكريم
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9
18 - امازيغي السبت 19 ماي 2018 - 14:10
لا افهم سبب تغاضي الدولة عن وجود طلبة البوليزاريو بالجامعة وتركهم يمارسون الفوضى ويعتدون على طلبة المناطق الاخرى ويمارسون عنصريتهم...
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28
19 - ايتوسي السبت 19 ماي 2018 - 14:13
بحكم اني كنعرف شي طلبة صحراويين كنت كندوز معاهم وقت فلحي جامعي الا اخره وبداو كيبانو ليا تصرفات ماشي تالهيه كاتكون غادي حتا كتفاجئ بلا هوما هازين اسلحة بيضاء ولا بدون سابق اندار كتلقا راصك كتفك فصراعات لاسباب تافهة اخر صراع عقلت عليه بنت امازيغية تبسل عليها صحراوي ناضت روينة بيناتهم
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7
20 - مبرمج السبت 19 ماي 2018 - 14:17
تعليقي لمن يسب الطلبة، ماتقولون عنه أنهم يضيعون وقتهم و يقومون بشيء غير طلب العلم هم في الحقيقة من حملوا هم هذا الشعب و يموتون من أجله ، لعلكم لا تعرفون ما يقوم به كثير من الطلبة الصحراويين (وليس كلهم ) أتباع البوليزايو في الجامعات المغربية من تحقيرهم لكل المكونات الأخرى و اعتداءاتهم المتكررة على الطلبة و رفع راية البوليزاريو و وولاءهم المطلق لدولتهم الوهمية و كيف ان الشرطة تحميهم رغم اعتداءاتهم المتكررة عليها و على سكان الداخلة في أكادير .
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9
21 - مغربية مسلمة السبت 19 ماي 2018 - 14:18
العجب هدا .حنا فشهر رمضان و صيمين و مسلمين زعما.و باقي معارفينش الف باء الاسلام.فصيل امازيغي و فصيل صحراوي امتى غنساو علينا هد الجاهلية امتى غنعرفو ان " وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفو "لتعارفو ماشي باش تقاتلو و كل واحد داير راسو شعب الله المختار. راه"ان اكرمكم عند الله أتقاكم".كل واحد يقاد صحيفتو و باراك من هجا ريفي هدا صحراوي هدا عروبي هدا امزيغي.هدشي لباغين اعداءنا باش يفرقونا حنا خوت و مسلمين.و لا حول ولا قوة الا بالله
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2
22 - jawad السبت 19 ماي 2018 - 14:18
وأسفاه وأسفاه.... طلابيين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير
أين الآداب و اﻻنسانية التي تدرس
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2
23 - عادل ن السبت 19 ماي 2018 - 14:18
المسؤول الأول هي الحكومة التي لا تريد إلجام كبار محركي الطائفية في البلاد وتتركهم يتكلكون بكل حرية بل وتسخر لهم الاجهزة الرسمية فمذا يعني المغرب للامازيغ وعلى العرب الرجوع إلى شبه الجزيرة أليس هذا استفزاز للمواطنين على اختلاف أعراقهم بدلا من سلوك الطريق الذي وحد الامم وجعلها متقدمة بنبذ العنصرية والاقصاء أما آن الأوان لفضح الخونة المتربصين للبلاد وتلقينهم درسا في الوطنية بأن المغرب للجميع امازيغ وعرب وسحراويين وجبليين وفي الارياف ولا مكان فيه لمن يخدمون أجندة أسيادهم في الخارج الذين يتربصون بنا الدوائر عليهم دائرة السوء
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-2
24 - باحث عن الحقيقة السبت 19 ماي 2018 - 14:20
طبعا الجامعة فقدت وظيفتها ودورها الريادي في قيادة المجتمع وكأن الدولة او بالاحرى المسؤولون اليوم في الدولة اكتفوا بالتعليم والتحصيل حينما تخرجوا هم وابناؤهم وملأوا المناصب ومراكز القرار وانتهت بالنسبة اليهم وظيفة الجامعة . لذلك بحثوا لها عن وظيفة جديدة وهي تحويل الحرم الجامعي الى ساحة للقتال والحرب بسبب الايديولوجيات الحزبية تارة وبسبب الطائفية والقبلية تارة اخرى .... وهذا امر لا يخفى على المسؤولين فتراهم يكتفون فقط بالاعتقالات والمحاكمات في انتظار قتيل آخر في هذه الكلية او تلك . لكن الحماية الحقيقية للجامعة والجامعيين والطلبة فهذه ربما نحتاج فيها الى مجلس الامن للقيام بها.
لا انسى هنا التذكير بان الطالب الجامعي فقد كل تقدير واحترام لكسله وتخاذله وغدره لزملائه الطلبة من اي ثقافة كانوا واكتفائه بالتدخين والتسكع بالحرم الجامعي فاسدا مفسدا بل لتحوله في احيان كثيرة الى شخص ذو سوابق عدلية خطيرة
اين نحن من التعليم والتربية ؟ وهل هذا هو الدور الحقيقي لاحزابنا السياسية في البلاد ؟؟؟
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-1
25 - المصطفى السبت 19 ماي 2018 - 14:22
لقد خبرت شؤون الجامعة كثيرا ‘ إن المتسببين في هذا العنف الشديد هو فصيل طلابي يساري متطرف ‘ لا يتقنون إلا أسلوب استفزاز شعائر المسلمين العظيمة مثل الصلاة والصوم ‘ والتدين بشكل عام ‘ فهم يجحدون بتعاليم الإسلام جملة وتفصيلا ‘ ويطالبون بحرية العقيدة ‘ والاباحية والفجور والسفور والشذوذ ‘ بدعوى أ ن ذلك من صميم الحرية الشخصية ‘ واظنكم انكم ياقراء عرفتم من هذا الفصيل دون الكشف عن إسمه. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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1
26 - ادم السبت 19 ماي 2018 - 14:23
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
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2
27 - ingenieur d etat السبت 19 ماي 2018 - 14:24
الحلول واضحة الا ان الاغبياء و الشراف هما الفئة الساءدة في وزارة التعليم العالي ، و الناس و العالم راه هاذ filieres شعب الخواء الخوائي ديال الاداب دازها التاريخ من السنوات لا فائدة و لا معنى لوجودها باعداد كبيرة ، كينوض الوزير كيدعم الاداب واش منيتك !!! -قريتها الصباح جاتني الجلطة لهاذ الغباء- . والو الطلبة ما عندهم ما يديروا لا فالدراسة لا مورا التخرج ، ؟ مكايلقاو ما يديروا اجيو ناقشوا التفاهات و يتبعوا البنات .. 2% كيخدموا و ماباقي معمرين مجموعات الفيسبوكية و القهاوي فيقو ا و ديروا بحال سيادكم فسويسرا او ردوا 45 % علوم و 50% تكوين مهني و فقط 5% لنيت مجهد فالثقافة (السياسية و الحقوقية ) فاللغات و الترجمة و الجغرافيا او الموسيقى و الرسم و الابداع لدير الاداب بالانتقاء الشفوي او نقط المواد الادبية باش ارجع ليها العز ..
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1
28 - الواقعي السبت 19 ماي 2018 - 14:24
السبب الحقيقي لكل هذا هو عدم وجود جامعات في كل المناطق، تعرفون ان الطالب الذي ينتقل للدراسة في مدينة اخرى يعاني الضغوط و الفقر و يفرغ كل ذلك في نشاطات سياسية ينتج عنها ما تشاهدونه اليوم .الطالب حين يجد الجامعة قرب منزله يعيش نوعا من الاريحية و يستطيع ان يركز في دراسته اكثر كما انه يكون قرب عائلته التي ستضبط تصرفاته حتما . طلبة الاقليم الجنوبية يحتاجون فعلا لجامعات بكل من كلميم و العيون و الداخلة فمنسوب العنصرية بلغ مستوى قياسيا .و من يريد ان يجرب فليبحث عن الكراء في اكادير و ليكن غير امازيغي . لا أعرف ما الذي يمنع الدولة من انشاء جامعات في عواصم الجهات بكل التخصصات .المال العام يسيل في كل الاتجاهات الا في اتجاه جامعات فعواصم الجهات و يتم تفريق الكليات على مدن كل جهة .غير ذلك انتظرو مثل هاته الحوادث
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-1
29 - ayouz السبت 19 ماي 2018 - 14:25
هذا ما نراه دائماً في أكادير حي السلام حي داخلة بين الأمازيغ و الصحراوي قتال بينهم بلا رحمة ولا شفقة بالأسلحة البيضاء وقنيناغاز والأمن يفقد في بعد الأحيان السيطرة في مثل هذه الصراعات
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0
30 - ما نعرف السبت 19 ماي 2018 - 14:27
لا تستغربوا ...

هاده الكلية بها عناصر موالية للبوليزاريو ينشرون ما تعلموه في معسكرات الجزائر
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31 - عبدالله السبت 19 ماي 2018 - 14:28
على وزير التعليم او الوزير الاول او الدولة كاملة ان تخرج قانونا صارما لكل من يريد دخول اي جامعة ان يوقع على القانون الجديد ، والقانون وهو منع اي طالب في ممارسة اي سياسة في الجامعة او حزب جامعي منعا كليا لان الجامعة لطلب العلم ماشي السياسة وأي طالب اخترق القانون عليكم بطرده بلا رجعة او عفو .
هادشي راه بسال بزاف وأين هي السلطة ؟ الجامعة خصها تكون صالحة الا للعلم اما الأحزاب او الجماعات الخزبلاعاتية ما عندهاش الحق تكون داخل الجامعة ياناس . طلبو العلم او باراكا ما طلبو في الجهل راكم اولاد المستقبل . واش هاد الناس غادي يعول عليهم المغرب بهاذ العقلية ديال الكلاخ ؟ الله يستر فين ما حطيتي يديك في هاذ البلاد السعيدة فيها الوسخ والعقلية الخامجة. اجيو تشوفو اسيادكم في الجامعات الأوروبية والله حتى تبكيو الدم او تشوفو راسكم اش من مستوى فيه ، الجامعة غير بالفم اما العقلية دوارية خامجة.
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32 - متابع السبت 19 ماي 2018 - 14:45
اللهم ارحم الهالك.
اش خاصك العريان خاتم ا مولاي.
بنادم مشبعان حتى فكرشو أو قاليق الفصيل الفلاني أو...المشكلة الكبيرة هو غي ولاد الحازقين الله اهدي ماخلق أو صافي.
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