مصرع سائق درّاجة نارية في حادثة سير ناحية برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات، اليوم السبت، بإجراء تشريح طبّي على جثة شاب توفي نتيجة حادثة سير بعد اصطدام وقع بين درّاجة نارية وسيارة خفيفة، على مستوى النفوذ الترابي لدائرة الكارة ناحية برشيد.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك "ي. م" البالغ من العمر 1997، أعزب، ينحدر من جماعة سيدي عبد الكريم دائرة ابن أحمد، كان متّجها خلال الساعات الأولى من اليوم السبت، على متن دراجة نارية، من مسقط رأسه نحو مدينة "الكارة"، إلاّ أن اصطداما وقع بين الدّراجة النارية وسيارة خفيفة كانت قادم من الجهة المعاكسة أدى إلى وفاته على الفور.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الحادث استدعى انتقال كل من ممثل السلطة المحلية بدائرة الكارة، وأفراد من الدرك الملكي للمركز الترابي "الكارة" سرية برشيد، الذين قاموا بمعاينة جثة الهالك، وتوجيهها عبر سيارة إسعاف نحو مستودع الأموات بسطات.

وزادت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي بمركز الكارة سرية برشيد فتحت بحثا في الحادثة بالاستماع إلى سائق السيارة الخفيفة لتحديد المسؤوليات، وجرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه عليها لاتخاذ القرار القانوني المناسب.